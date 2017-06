Bolsas europeias abrem no vermelho pelo terceiro dia consecutivo

Europa abriu esta quinta-feira com quedas nas bolsas depois de no dia anterior não ter conseguido subir acima da linha de água. PSI 20, em Lisboa, está a perder 0,3%. Moscovo e Milão lideram as descidas. Ásia fechou 'mista'

As bolsas europeias abriram esta quinta-feira no vermelho de Lisboa a Moscovo, pela terceira sessão consecutiva. O PSI 20, em Lisboa, iniciou a cair 0,37% e Moscovo e Milão lideram as quedas. O índice Eurostoxx 50, para as cinquenta principais cotadas na zona euro, abriu a perder 0,45%. A única exceção nas principais praças financeiras europeias é Zurique, que regista ganhos na abertura.

Ontem, o índice MSCI para a zona euro não conseguiu subir acima da linha de água, fechando em -0,05%, e o índice pan-europeu caiu 0,10%. O pior dia desta semana nos dois índices registou-se na terça-feira com quedas de 0,9% e 1% respetivamente.

A 'região' da Ásia Pacífico fechou esta quinta-feira 'mista', com Mumbai, Seul, Sydney e Taipé a fecharem em terreno positivo e as bolsas chinesas, Hong Kong e Tóquio a encerrarem no vermelho. No caso da bolsa nipónica, a mais importante da região, o principal índice, o Nikkei 225, não conseguiu subir acima da linha de água, fechando com uma queda ligeira de 0,07%. Esta 'região' liderou ontem as quedas à escala mundial, com o índice MSCI respetivo a perder 0,51% face a quedas de 0,1% para o índice pan-europeu e 0,05% para o norte-americano.

As bolsas mundiais fecharam ontem no vermelho pelo segundo dia consecutivo, com o índice MSCI para todos os países a perder 0,14%.

Os mercados bolsistas estão a ser influenciados esta semana pela queda do preço do petróleo. Desde o final de maio, o preço do barril de Brent, de referência europeia, caiu 11% e, desde início do ano, a queda soma 21%. O preço dos futuros para agosto está abaixo de 45 dólares. No início do ano cotava-se a 57 dólares e no final de maio estava em 50 dólares.

A 'graduação' de Muhammed bin Salman, o filho do rei Salman da Arábia Saudita, a potencial sucessor acentuou os riscos daquele país do Golfo, líder da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, enveredar por "uma política externa mais assertiva" que vai agravar a instabilidade naquele região chave, segundo os analistas os mercados petrolíferos.

Ainda ontem, o Boletim Económico de junho do Banco Central Europeu (BCE), sublinhava que, apesar de alguns riscos globais terem diminuído, incluindo a onda populista na União Europeia, o balanço continua enviesado para os riscos "descendentes", ou seja para riscos que podem ter um impacto negativo nos mercados financeiros no segundo semestre do ano.

O andamento das negociações do Brexit, uma potencial trajetória protecionista nos Estados Unidos, o desalinhamento entre Washington e Pequim sobre a Coreia do Norte - vide o tweet recente de Donald Trump desqualificando o papel da China - e a evolução no mercado das matérias-primas, em particular no petróleo, são riscos que aumentaram, segundo o BCE.