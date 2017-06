Utentes vão ser cada vez mais decisivos na gestão dos cuidados de saúde

Os utentes vão ter um papel cada vez mais definitivo na gestão dos cuidados prestados nas unidades de saúde, tanto públicas como privadas, e também na definição do tipo de cobertura prestada pelas seguradoras. Esta foi uma das principais conclusões da conferência “Seguros: Desafios na Saúde”, organizada pelo Expresso e pela Advance Care, que decorreu hoje no hotel Epic Sana junto às Amoreiras, em Lisboa.

“A nossa visão é que será o utente a tomar conta da sua saúde. Que seremos nós os gestores da nossa própria saúde”, disse o administrador da Advance Care, Luís Drummond Borges logo na abertura dos trabalhos. Uma visão apoiada a 100% pelo ex-ministro da saúde, Luís Filipe Pereira, o orador principal desta conferência.

Para ambos, a tendência futura - que até já se começou a desenhar - é a de que os utentes sejam mais proativos na procura de serviços e cuidados de saúde e que o vão fazer não só quando estão doentes. Ou seja, vão ter preocupações com o bem estar e a qualidade de vida e isso implica fazer mais exames ou, por exemplo, ter uma consulta de nutricionismo. Além disso, vão querer tudo isto através de um acesso fácil e rápido na Internet e no smartphone, onde possam, por exemplo, marcar consultas como já existe hoje, ou simular os custos de uma cirurgia, como poderá acontecer em breve.

Isto é resultado de uma maior esperança média de vida e de uma maior literacia, diz Luís Filipe Pereira. Mas tem uma contrapartida, nota, que é a do aumento dos custos com a saúde. É, por isso, que o ex-ministro diz que “vai haver um crescimento dos seguros de saúde”. Não só porque eles permitem aos utentes ter maior liberdade de escolha nos serviços e nas unidades de saúde a que têm acesso, como permitem gerir melhor os custos que têm.

É nesse sentido que Luís Filipe Pereira diz que o melhor modelo para saúde passa por um financiamento partilhado entre público e privado, mas não necessariamente uma Parceria Público Privada.

Opinião partilhada pelo presidente do conselho de administração do Hospital das Lusíadas, José Carlos Magalhães, também presente na conferência, e para quem as unidades de saúde privadas vão ter cada vez mais utentes. Aliás, já estão a ter. Só no hospital das Lusíadas o número de atendimentos duplicou em quatro anos.

Na mesa de debate, moderada pelo diretor executivo do Expresso, Martim Silva, participaram ainda a diretora de Recursos Humanos da Microsoft em Portugal, Dalia Turner, e o investigador da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Nova de Lisboa, Gonçalo Vilaça.