EuroBic é a nova marca do BIC Português

O banco BIC teve até maio resultados positivos acumulados de seis milhões de euros, divulgou hoje a instituição na conferência de imprensa em que apresentou a nova marca, EuroBic, com que passará a trabalhar em final de julho.

O presidente do BIC, Teixeira dos Santos, afirmou que "este ano o esforço tem sido compensado" e disse acreditar que fechará o ano com resultados positivos se nada de extraordinário acontecer.

O Banco BIC teve prejuízos de 22,7 milhões de euros em 2016, penalizado pelas imparidades registadas por causa da reestruturação da dívida da PT International Finance.

Questionado sobre as cerca de 200 agências do banco, a maior parte das quais foram adquiridas com a compra do BPN em 2012 (por 40 milhões de euros), Fernando Teixeira dos Santos afirmou que tem havido "racionalização" e que desde que a atual comissão executiva tomou posse, há cerca de um ano, fecharam 16 agências e que o ritmo será para manter.

Sobre saídas de pessoal, disse que no caso das agências que fecham os trabalhadores são "recolocados em agências com faltas de meios", mas admitiu que tem havido rescisões por mútuo acordo, referindo, no entanto, que não há um programa específico nesse sentido.

Teixeira dos Santos tomou posse como presidente do BIC em julho de 2016, substituindo Mira Amaral.

O BIC anunciou hoje que se passará a chamar-se EuroBic a partir de 27 de julho, depois de uma decisão do tribunal ter forçado o banco a mudar a marca por poder ser confundida com a do banco BIG - Banco de Investimento Global.

Teixeira dos Santos afirmou que não será simples a mudança de imagem das cerca de 200 agências, que terá de estar finalizada até 27 de julho, mas acrescentou que o processo de "fornecimento de materiais físicos e digitais" já está em curso.

O gestor não quis precisar o investimento envolvido nesta mudança de marca, apenas referindo que já foi provisionado nas contas.

O ex-ministro das Finanças de José Sócrates afirmou ainda que o banco aproveitará esta mudança de marca para lançar uma nova estratégia de negócio para captar mais clientes particulares, sobretudo com mais rendimentos (gama média-alta), e empresas, neste caso pequenas e médias empresas (PME) e pequenos negócios.

O BIC Português tem os mesmos acionistas do banco BIC Angola, a empresária Isabel dos Santos e o luso-angolano Fernando Teles.

O empresário Américo Amorim, que inicialmente tinha uma participação de 25% no banco BIC português, vendeu-a em 2014, tendo sido comprada por Isabel dos Santos e Fernando Teles.

O BIC comprou em 2012 o BPN por 40 milhões de euros, ficando com a rede comercial deste banco nacionalizado em 2008, era então Teixeira dos Santos ministro das Finanças.