Bolsas mundiais fecham com segunda pior sessão de junho

As bolsas de todo o mundo encerraram na terça-feira com uma queda global de 0,69%, a segunda maior de junho. Europa continua a ser a mais afetada pelas perdas. Bolsa de Lisboa caiu 0,6%

As bolsas mundiais regressaram na terça-feira ao vermelho. O índice mundial MSCI perdeu 0,69% durante a sessão, depois de ter registado ganhos de 0,72% no dia anterior. A queda de terça-feira foi a segunda pior do mês de junho, depois da registada dia 15, quando aquele índice perdeu 0,76%. Apesar de sete sessões no vermelho, este índice continua em terreno positivo em junho.

As bolsas na Ásia Pacífico abriram esta quarta-feira no vermelho, com exceção de Xangai. que está ligeiramente acima da linha de água. Sydney está a liderar as quedas. Na sessão de terça-feira o índice para aquela 'região' fechou ligeiramente abaixo da linha de água.

Europa mais afetada

A 'região' mais afetada pelas quedas de terça-feira foi a Europa. O índice MSCI pan-europeu caiu 1,06%, marcando a segunda pior sessão do mês, depois das perdas de 1,33% no dia 15. O índice MSCI para a zona euro recuou 0,88% na terça-feira, a terceira pior sessão de junho, depois das quedas de dias 12 e 15.

Estes dois índices europeus já registam perdas mensais. Desde início de junho, o índice para a zona euro já perdeu 0,57% e o pan-europeu já recuou 1,2%. A Europa é a única 'região' das bolsas mundiais que está no vermelho em termos mensais.

As maiores quedas na terça-feira na Europa registaram-se para os índices RTSI de Moscovo, que recuou 1,73%, ATX de Viena de Áustria (-1,7%) e WIG 20 de Varsóvia (-1,35%). Nas principais praças europeias, Milão liderou as perdas, com o índice MIB a recuar 0,97%. Em Lisboa, o PSI 20 seguiu a tendência europeia de perdas, e recuou 0,61%.

O índice de referência para as tecnológicas europeias, o Stoxx 600 Europe Technologies, caiu 0,59%.

Nasdaq lidera quedas em Nova Iorque

A principal 'região' bolsista do mundo, Nova Iorque, registou perdas de 0,67% na terça-feira, com o Nasdaq a liderar as quedas nos principais índices norte-americanos, com um recuo de 0,82%.

O índice das tecnológicas norte-americanas já está no vermelho em junho, com perdas de 0,17%.

Nas 10 principais quedas de terça-feira no índice Dow Jones 30, encontram-se General Electric, Intel, Verizon, Microsoft e Apple (a empresa com a maior capitalização bolsista atualmente nos EUA).

A volatilidade subiu na terça-feira no índice S&P 500 de Nova Iorque e no índice Eurostoxx 50 da zona euro, mas este 'índice de pânico' ficou abaixo dos máximos de abril e maio em Wall Street e de abril na Europa.

Na terça-feira, a Ásia Pacífico perdeu ligeiramente 0,02% e os mercados emergentes no seu conjunto recuaram 0,42%, segundo os índices MSCI respetivos.

A maior queda do dia registou-se numa bolsa dos emergentes, São Paulo, com o índice brasileiro iBovespa a perder 2% na terça-feira, a maior queda diária do mês. Este índice já recuou 3,1% em junho e já perdeu 6,4% nos últimos 90 dias.