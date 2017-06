Banco de Portugal revê crescimento em alta para 2,5%

Investimento e exportações são as componentes que mais contribuem para a revisão. Banco central espera crescimentos de 2% em 2018 e 1,8% em 2019

O Banco de Portugal (BdP) prevê um crescimento de 2,5% este ano, de acordo com o Boletim Económico divulgado esta quarta-feira. São mais sete décimas que na anterior previsão avançada em março e que resultam de uma revisão em alta de todas as componentes do PIB, com particular incidência no investimento e exportações.



O BdP reviu também em alta as previsões de crescimento para 2018 e 2019 para 2% e 1,8%, respetivamente. O PIB português deverá chegar a 2019 num nível ja superior a 2008, ou seja, acima do nível pré-crise financeira internacional. Estas previsões de crescimento permitem convergir com a zona euro e, no caso de 2017, a confirmar-se,

será o ritmo mais elevado do século XXI, apenas comparável a 2007.



"A recuperação da atividade económica no horizonte de projeção deverá resultar de um maior dinamismo das exportações, num quadro de melhoria do enquadramento internacional, e da recuperação da procura interna, nomeadamente do investimento", refere o banco central em comunicado. E acrescenta: "O padrão de crescimento económico projetado é consistente com uma recuperação sustentada da economia portuguesa."



O dinamismo das exportações é o principal contributo para o crescimento do PIB nestes três anos. O que resulta da melhoria das condições internacionais mas também de ganhos de quota de mercado. Calcula o BdP que, desde 2011, cerca de metade do crescimento das exportações foram ganhos de quota de mercado.



O banco central espera mesmo que as exportações cheguem a 47% do PIB em 2019. Em 2016, já depois de vários anos de abertura da economia portuguesa, foram 40% do PIB.



No caso do investimento, projetam-se agora taxas de crescimento de 8,8% este ano (antes eram 6,8%), 5,3% em 2018 (5% na previsão anterior) e 5,5% em 2019 (4,8% antes). Esta evolução reflete principalmente o investimento público mas o BdP sublinha que "a formação bruta de capital fixo (FBCF) empresarial deverá crescer acima de 6% ao longo do horizonte de projeção, atingindo, em 2019, um peso no PIB próximo do registado antes da crise financeira internacional".



No mercado de trabalho espera-se que continue a haver criação de emprego - 2,4% este ano e 1,3% em 2018 e 2019 - que não deverá chegar para repor o nível pré-crise financeira.



Dentro de dois anos, haverá ainda 176 mil postos de trabalho a menos do que em 2008, apesar de o banco central contar com uma taxa de desemprego de 7% que é inferior à registada antes da crise financeira internacional.



Esta aparente divergência tem a ver com a redução da população ativa sobre a qual é calculada a taxa de desemprego. As taxas de

desemprego foram revistas em baixa face a março. O banco central estima um valor de 9,4% este ano e de 8,2% em 2018. Antes previa 9,9% e 9%. A taxa de 7% apontada para 2019 está 0,9 pontos abaixo da anterior projeção avançada em março.