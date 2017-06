Aprovada a saída de bolsa da Cimpor

Foi aprovada esta quarta-feira em Assembleia Geral (AG) a proposta da InterCement de "perda de qualidade de sociedade aberta" da Cimpor, com 99,3% dos votos emitidos a favor, 0,7% contra e 500 abstenções. Agora é uma questão de tempo até a Cimpor, outrora a nona maior cimenteira do mundo, deixar de vez a Bolsa de Lisboa, onde já foi uma das empresas mais relevantes.

Terá agora de ser feito um pedido de retirada de bolsa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que decidirá então se será nomeado um auditor independente para fixar o preço que será pago aos acionistas minoritários.

O processo de saída de Bolsa da Cimpor tem merecido a contestação do fundo anglosaxónico Whitebox, detentor de cerca de 2,5 milhões da antiga cimenteira portuguesa, e foi ele um dos acionistas minoritários que votou contra a proposta da InterCement. Contesta o modelo usado para avaliar a empresa e considera que o título não tem liquidez suficiente para que o preço a pagar a quem sai seja a média ponderada da cotação das ações durante os últimos seis meses. A WhiteBox já questionou inclusive a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sobre a possibilidade de ser nomeado um auditor independente para fixar o preço.

As ações têm estado a negociar à volta dos 30 cêntimos, bem longe dos 5,5 euros oferecidos pela Camargo Corrêa na oferta pública de aquisição (OPA), há cerca de cinco anos. A saída da Cimpor de Bolsa é um ponto final numa história iniciada em 1994, com o processo de privatização, e a transformação uma década e meio mais tarde na nona maior cimenteira do mundo.

A Camargo Corrêa justifica a saída com a elevada concentração de capital (só estão dispersas 4,9% das ações), a evolução negativa das operações industriais no Brasil, a deterioração dos capitais próprios, o crescimento da dívida e a falta de condições para o aumento de capital no curto prazo. Em 2016, a Cimpor teve um prejuízo de 786 milhões de euros.