Paulo Macedo: "As condições de saída de trabalhadores da CGD são as melhores"

O número de rescisões por mútuo acordo na Caixa Geral de Depósitos pode ultrapassar este ano os 500 trabalhadores, diz o presidente do banco

O programa de redução de trabalhadores na Caixa Geral de Depósitos tem as melhores condições do mercado, afirmou o Paulo Macedo à margem de um encontro sobre governo das sociedades organizado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O presidente do banco público referiu que quem quiser sair pode fazê-lo até ao final do mês, mas não tem ainda números sobre a adesão. Acrescentou, contudo, que se o número de voluntários ultrapassar o previsto para este ano, entre 500 a 600, o banco pode alargar as condições deste programa a mais pessoas, "logo se vê", referiu.

Recorde-se que a CGD irá até 2020 rescindir com cerca de 2200 trabalhadores quer por rescisão amigável quer através de reformas antecipadas. Até ao final de 2018 estão previstas 1100 saídas. Paulo Macedo adianta que desta vez os programas de saídas abrangem também os trabalhadores das participadas da Caixa. Para os programas de rescisões e reformas antecipadas está previsto um orçamento de 58 milhões de euros.

Nas condições apresentadas aos sindicatos na semana passada, a CGD oferece aos trabalhadores que descontem para o regime da Segurança Social 1,6 salários por cada ano de trabalho com um teto máximo de 5 anos de salários, e acesso ao subsídio de desemprego e ainda a manutenção de condições relativas a empréstimos e plano de saúde.

Já para os trabalhadores que descontem para a Caixa Geral de Aposentações a proposta é de 2,1 salários por cada ano com um teto máximo também de cinco anos de salários. Neste caso não será atribuído subsídio de desemprego.

Os trabalhadores com 55 anos ou mais poderão pedir a reforma antecipada.