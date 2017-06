BdP e CMVM dizem que é preciso reanimar o “bom governo das empresas”

Os responsáveis dos CMVM e do BdP não têm dúvidas de que o “Corporate governance” é fundamental para a gestão e sustentabilidade das empresas, sejam elas cotadas ou não contadas, financeiras ou não financeiras. Práticas de bom governo devem espelhar informação verdadeira, certificada e transparente e são fundamentais para reanimar o mercado de capitais

A presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Gabriela Figueiredo Dias, defendeu que é fundamental e necessário ajustar o Corporate governance (governo das sociedades) à situação específica de cada país e das empresas consoante o seu sector de atividade. "É necessário flexibilizar uma parte das regras que necessitam de margem consoante a funcionalidade das empresas" de forma a dar confiança aos investidores e aos acionistas. Gabriela Dias alertou para o facto de a existência de flexibilidade e proporcionalidade nas regras e práticas de corporate governance ser "fundamental para o relançamento do mercado de capitais", e "decisivo para o desenvolvimento da economia.

Na conferência sobre organizada pela CMVM que decorre esta terça-feira no Centro Cultural de Belém, subordinada ao tema “Flexibilidade e Proporcionalidade em Corporate Governance – A promoção do mercado de capitais (português)", Gabriela Dias disse também que para isso é preciso que o mercado seja "dinâmico, profundo e transparente" e potenciar o regresso das empresas no financiamento ao mercado através da bolsa.

A presidente do regulador do mercado destacou alguns factos novos que devem merecer reflexão na aplicação de novas regras de corporate, como o "afastamento das empresas do mercado e um muito limitado recurso por parte das empresas ao mercado, a alteração dos modelos de negócios das empresas e a alteração da estrutura organizativa com filosofias muito diferentes das tradicionais, com menos envolvimento dos acionistas".

Governador defende melhor corporate governance na concessão de crédito

Por seu turno, o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, alarga o conceito de corporate governance a uma mudança de paradigma que no passado causou estragos à banca.

Costa considera que os bancos "devem fazer uma grande mudança na avaliação do risco" das empresas que financiam. E defende que os bancos devem conceder crédito a empresas com base nos projectos e não em garantias."Quando os bancos financiam as empresas e lhes pedem apenas garantias estão a condescender nos modelos emprobecidos de governance".

Ou seja o supervisor defende que os bancos devem exigir às empresas que financiam um modelo de "governance" transparente e com boa informação de forma a que estas se financiem com base no mérito dos projectos que apresentam e não com base em garantias ou colaterais.

O governador referiu ainda ser defensor de que as empresas sejam cotadas em bolsa, uma vez que neste caso o escrutínio é maior. "Uma empresa não cotada é ter a vida da empresa indexada a quem a controla. Sou a favor de tornar as empresas de capital público, por razões de escala, e por razões associadas à continuidade da empresa. Pode haver volatilidade da cotação, mas a empresa continuará", rematou.