AG da Cimpor avança com possibilidade de venda no horizonte

A exclusão da Cimpor da Bolsa de Lisboa será votada esta quarta feira. O acionista minoritário Whitebox contesta o preço de saída e quer ver esclarecida a informação sobre a possibilidade da cimenteira estar à venda e já haver um valor de referência

Começou a contagem decrescente para a Assembleia Geral Extraordinária que esta quarta-feira, 21 de junho, irá votar a saída da Cimpor da Bolsa de Lisboa — através de um pedido perda de qualidade de sociedade aberta. A proposta é feita pela InterCement, empresa do grupo brasileiro Camargo Corrêa, detentor de 95,1% da Cimpor.

O processo de saída de Bolsa da Cimpor tem merecido a contestação fundo anglosaxónico Whitebox, detentor de cerca de 2,5 milhões da antiga cimenteira portuguesa, que questionou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) sobre a possibilidade de ser nomeado um auditor independente para fixar o preço, já que a falta de liquidez na Cimpor penaliza a cotação. As ações têm estado a negociar à volta dos 30 cêntimos, bem longe dos 5,5 euros oferecidos pela Camargo Corrêa na oferta pública de aquisição (OPA), há cerca de cinco anos.

A Whitebox, sabe o Expresso, quer também ver esclarecidas as informações que saíram na imprensa brasileira e no Diário de Notícias, segundo as quais a decisão de retirar a Cimpor de bolsa prende-se com o facto de a InterCement estar interessada em vender a cimenteira, avaliada, de acordo com a mesma notícia, em 5,78 mil milhões de euros. E já está a questionar a CMVM sobre esta cenário. Não foi possível ao Expresso obter um comentário da CMVM sobre o cenário de venda avançado na imprensa.

Se houver um acordo para venda da Cimpor, a White Box quer garantir que os acionistas minoritários receberão pelas suas ações um valor em linha com o montante que resulte desta operação. E se for os €5,78 mil milhões de euros referidos, a referência não pode ser o valor de mercado, que aponta para os 235 milhões de euros.

A saída da Cimpor de Bolsa é um ponto final numa história iniciada em 1994, com o processo de privatização, e a transformação uma década e meio mais tarde na nona maior cimenteira do mundo. A Cimpor foi uma estrela da praça financeira portuguesa e uma das suas empresas mais valiosas.

A Camargo Corrêa justifica a saída com a elevada concentração de capital (só estão dispersas 4,9% das ações), a evolução negativa das operações industriais no Brasil, a deterioração dos capitais próprios, o crescimento da dívida e a falta de condições para o aumento de capital no curto prazo. Em 2016, a Cimpor teve um prejuízo de 786 milhões de euros.