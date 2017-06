Bolsa portuguesa abriu em alta

A bolsa portuguesa abriu esta segunda-feira em alta, no primeiro dia de negociação depois de na sexta-feira a agência Fitch ter revisto de “estável” para “positivo” o "outlook" (perspetiva) para a dívida pública portuguesa, abrindo a porta a uma possível recuperação do grau de investimento para a República Portuguesa.

No arranque da sessão o PSI20, principal índice bolsista português, subia 0,44%, com 14 títulos em alta e quatro a desvalorizar.

As maiores valorizações no arranque da sessão foram as da Pharol (2,67%), EDP (1,12%) e Sonae SGPS (1,08%).

Altri, EDP Renováveis, Ibersol e Sonae Capital eram os únicos títulos em queda ao início da manhã.