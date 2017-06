O que é a Whole Foods, cadeia de supermercados que a Amazon vai comprar por €12,2 mil milhões?

São $13,7 mil milhões (mais de €12,2 mil milhões) que a Amazon vai gastar para comprar a cadeia de supermercados norte-americana Whole Foods Market. Segundo noticia a “Forbes”, o gigante de e-commerce vai pagar 42 dólares por ação da empresa. O acordo deverá estar fechado na segunda metade do ano, após aprovação dos acionistas e das autoridades de regulação do mercado.

“Milhões de pessoas adoram a Whole Foods Market, porque oferece os melhores produtos orgânicos e naturais, e tornam a comida saudável em algo divertido”, declarou, em comunicado, o fundador e CEO da Amazon, Jeff Bezos.

A compra, que inclui dívida, irá reforçar o objetivo da Amazon de transformar o retalho norte-americano. Jeff Bezos acrescentou que a compra constitui “uma oportunidade para maximizar o valor dos acionistas da Whole Foods Market”, expandindo, ao mesmo tempo, a missão da Amazon de “levar a melhor qualidade, experiência, conforto e inovação aos clientes”.

A Whole Foods manterá a sua marca, produtores e vendedores, tal como o CEO, John Mackey. A sede também continuará em Austin, no estado norte-americano do Texas.

Fresca, orgânica e natural

Criada em 1980 com uma pequena loja em Austin, no Texas, por quatro empresários locais, a Whole Foods Market tem atualmente 465 lojas espalhadas pelos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. John Mackey (o atual CEO), Renee Lawson Hardy, Craig Wller e Mark Skiles são os seus fundadores.

O objetivo da cadeia passa por vender produtos frescos, orgânicos e que não incluam ingredientes artificiais, procurando apostar na qualidade e minimizar os impactos ambientais. A Whole Foods aposta, assim, na agricultura sustentável e na alimentação saudável.

Em 2016, a Whole Foods alcançou um volume de vendas de 16 mil milhões de dólares (14,3 mil milhões de euros).