Bolsas. Europa fecha com ganhos, mas semana foi negativa

As bolsas europeias encerraram esta sexta-feira no verde. PSI 20, em Lisboa, que esteve a cair ao início da tarde, fechou a sessão a subir, mas perdeu em termos semanais. O Eurostoxx 50 da zona euro perdeu mais de 1% durante a semana, que castigou em particular Madrid e Moscovo

Jorge Nascimento Rodrigues