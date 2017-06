Juros da dívida abaixo de 3% em dia de leilões de obrigações

Os juros das Obrigações do Tesouro a 10 anos abriram esta quarta-feira no mercado secundário abaixo de 3%, a poucas horas do IGCP realizar um segundo leilão desta linha lançada em janeiro

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro a 10 anos abriram esta quarta-feira no mercado secundário em 2,94%, ligeiramente acima do valor de fecho do dia anterior, mas ainda abaixo de 3%. Esta linha com vencimento em 2027, e que serve de referência a 10 anos, foi lançada em janeiro através de uma operação de sindicação e, na altura, o Tesouro pagou aos investidores mais de 4%.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realiza esta quarta-feira de manhã no mercado primário dois leilões de obrigações com vencimento em 2022 e 2027.

Em maio, o IGCP realizou o primeiro leilão da linha que vence em 2027 e, então, pagou uma taxa de colocação de 3,386%. As yields atuais no mercado secundário apontam para a possibilidade de uma taxa de colocação no leilão de hoje claramente inferior à daquele leilão.

Na linha de OT que vence em 2022, o IGCP pagou em maio 1,828% e as yields no mercado secundário abriram hoje em 1,32%.