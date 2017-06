Fed sobe taxa de juros, pela segunda vez este ano

O banco central norte-americano subiu esta quarta-feira a taxa diretora em 25 pontos base para o intervalo entre 1% e 1,25%, como era esperado pelos analistas e indicado pelo mercado de futuros. Anuncia que iniciará redução de ativos ainda "este ano"

A Reserva Federal norte-americana (Fed), o banco central, anunciou esta quarta-feira depois da reunião que se iniciou ontem, que a taxa diretora de juros subiu 25 pontos base - 0,25 pontos percentuais - para o intervalo entre 1% e 1,25%. É a segunda subida este ano, depois da Fed ter aumentado em 25 pontos base a taxa diretora em março passado. A decisão não foi por unanimidade no comité de política monetária (conhecido pela sigla FOMC em inglês) formado por 9 membros; registou um voto contra.

É a primeira vez desde o início de outubro de 2008 que a taxa diretora fica acima de 1%.

A Fed iniciou a saída de um mínimo histórico no intervalo entre 0% e 0,25% em dezembro de 2015 quando subiu a taxa diretora para o intervalo entre 0,25% e 0,50%. Desde essa altura já procedeu a mais três subidas.

O comité de política monetária continua a apontar para uma nova decisão de subida das taxas de juro até final do ano.

O comunicado do banco central anuncia ainda que iniciará ainda "este ano" um processo de redução dos seus ativos, que estão em 4,4 biliões de dólares (cerca de €3,9 biliões) no início de junho, menos do que os registados pelo Banco Central Europeu. Os analistas apontam, agora, a possibilidade desse processo se iniciar depois da reunião de setembro.

A reação foi positiva em Wall Street e no Nasdaq.

A atenção vira-se, agora, para a conferência de imprensa que a sua presidente, Janet Yellen, dará dentro de trinta minutos.