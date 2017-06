Bolsas. Europa abre em terreno positivo, pelo segundo dia consecutivo

As bolsas no Velho Continente abriram esta quarta-feira com ganhos, prosseguindo trajetória positiva do dia anterior. PSI 20, em Lisboa, segue tendência de subida europeia. Ásia Pacífico fechou 'mista'

O índice Eurostoxx 50 (das cinquenta principais cotadas da zona euro) abriu esta quarta-feira com ganhos, prosseguindo a trajetória do dia anterior. As bolsas da União Europeia estão no verde, com o índice CAC 40, de Paris, a liderar as subidas dos principais índices europeus. Em Lisboa, o PSI 20, segue a tendência europeia. Pelas 8h30 (hora de Portugal) de hoje, o principal índice lisboeta registava um ganho de quase meio por cento, depois de ontem ter fechado a subir 0,87%.

Apesar de ainda não haver fumo branco nas negociações para a formação de um governo minoritário de Theresa May no Reino Unido apoiado numa maioria parlamentar integrando os Unionistas da Irlanda do Norte, a bolsa de Londres abriu esta quarta-feira com ganhos nos dois principais índices, depois de ontem ter encerrado 'mista'.

No vermelho continua a bolsa de Moscovo. Os dois principais índices estão a registar perdas, depois de ontem terem recuado mais de 1%.

Na Ásia Pacífico, as bolsas fecharam 'mistas' esta quarta-feira. Em Tóquio, o índice Nikkei 225 ficou ligeiramente acima da linha de água (-0,01%), mas o TOPIX, outro índice importante nipónico, caiu 0,11%. As duas bolsas chinesas encerraram no vermelho, com Xangai a liderar as quedas na Ásia, com o índice a recuar 0,74%. Fecharam, também, a cair as bolsas de Taipé e Seul. Em terreno positivo, destaca-se a bolsa de Sydney, com o índice ASX 200 a liderar as subidas, com um ganho de 1,06%. É o segundo dia consecutivo a subir; ontem, este índice avançou 1,67%, liderando os ganhos à escala mundial. Estão a negociar em terreno positivo as bolsas de Hong Kong e de Mumbai.

Depois de perdas mundiais de 0,29% na segunda-feira, o índice mundial inverteu a trajetória e fechou na terça-feira com ganhos de 0,47%. A liderar as subidas, os índices MSCI para a zona euro, registando um avanço de 0,48%, e para Nova Iorque, com uma subida similar. O sector das tecnológicas nos dois lados do Atlântico, que esteve sob fogo cerrado durante duas sessões seguidas, fechou ontem com ganhos de 1,15% na Europa (Stoxx Eurotech 600) e de 0,73% em Nova Iorque (Nasdaq).