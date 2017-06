Bolsas estão 'mistas' em Nova Iorque e na Europa em dia de reunião da Fed

Wall Street está a negociar na abertura desta quarta-feira com os dois principais índices a oscilarem na linha de água. Nasdaq também hesita. Na Europa, Amesterdão, Madrid e Milão passaram para o vermelho. Banco central norte-americano comunica decisão de taxas de juro já depois de fecho de sessão europeia

Os índices das bolsas de Nova Iorque hesitam esta quarta-feira. Com meia hora de negociação, os três principais índices oscilam acima e abaixo da linha de água. A situação é 'mista' com o Dow Jones 30 e o Nasdaq das tecnológicas ligeiramente acima e o S&P 500 ligeiramente abaixo de 0%.

A tendência ainda não está definida no dia em que o banco central norte-americano, a Reserva Federal (Fed), comunicará a sua decisão de política monetária ao inicio da tarde em Washington (19 horas em Portugal), já depois do fecho da sessão europeia. O anúncio de uma subida das taxas de juro recolhe 95,8% de probabilidades no monitor do grupo CME sobre futuros daquelas taxas.

No entanto, a prudência deverá imperar na comunicação da Fed e, em particular na conferência de imprensa que a sua presidente fará meia hora depois do anúncio, pois, soube-se hoje, a taxa de inflação nos Estados Unidos desceu em maio para 1,9%, o nível mais baixo desde novembro de 2016. Esta taxa tem estado a desacelerar em 2017, tendo descido de 2,5% em janeiro para 2,2% em abril e, agora, 1,9%.