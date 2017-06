Bolsas de Nova Iorque fecham 'mistas' depois de subida dos juros pela Fed

O índice Dow Jones conseguiu fechar em terreno positivo, mas os índices S&P 500 e Nasdaq encerraram no vermelho, depois de anuncio de subida das taxas diretoras e de redução dos ativos do banco central

As bolsas de Nova Iorque fecharam 'mistas' esta quarta-feira, dia de reunião do banco central, a Reserva Federal (Fed), que decidiu subir as taxas de juro para um intervalo entre 1% e 1,25% e anunciar, ainda sem data, o início de um plano gradual de redução entre 43% a 55% do valor dos seus ativos atuais.

No New York Stock Exchange, o índice Dow Jones 30, dos pesos pesados norte-americanos, fechou a subir 0,22%, recuperando de uma queda de quarenta minutos depois do inicio da conferência de imprensa de Janet Yellen, a presidente da Fed, a partir das 14h30, hora local (19h30, hora de Portugal). E conseguiu fixar um novo máximo histórico, perto de 21.400 pontos.

Mas, o índice S&P 500 acabou por, na ponta final da sessão desta quarta-feira, fechar no vermelho, com um recuo de 0,1%.

O mesmo sucedeu com o índice Nasdaq composto da bolsa das tecnológicas, que perdeu hoje 0,41%. Apple, Cisco, IBM, Intel e Microsoft encerraram com perdas.