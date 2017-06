Juros da dívida portuguesa abaixo de 3%

Os juros das Obrigações do Tesouro português a 10 anos no mercado secundário registam uma trajetória descendente esta terça-feira. Tal como no caso dos títulos gregos. Em contraste com uma subida nos restantes periféricos e na Alemanha

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro português (OT) a 10 anos estão em trajetória descendente desde segunda-feira. Na sessão de segunda-feira chegaram a descer para 2,959%, mas fecharam ligeiramente acima de 3%. Na sessão desta terça~feira, abriram ligeiramente acima de 3%, mas estão, agora, abaixo desse limiar.

Portugal regressa ao mercado primário obrigacionista amanhã com dois leilões de dívida, um dos quais relativo às OT a 10 anos, uma linha que foi lançada em janeiro tendo o Tesouro pagou, então, mais de 4% na operação sindicada. No primeiro leilão dessa linha, em maio, pagou 3,386%. Há a possibilidade da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) pagar amanhã menos de 3%.

Estão, também, a descer os juros das obrigações helénicas naquele prazo de referência, que se situam desde ontem abaixo de 6%. É positiva a perspetiva para a reunião do Eurogrupo de quinta-feira. Os 19 deverão aprovar o fecho do segundo exame ao terceiro resgate grego e o desembolso da tranche financeira em atraso. Mas a questão da concretização das medidas de médio prazo de alívio da dívida deverá ser, uma vez mais, adiada. O governo de Atenas recebeu esta semana o apoio do novo governo de Paris nesta matéria. O Fundo Monetário Internacional deverá dar um acordo de princípio às decisões de quinta-feira, mas continuará fora do programa de resgate financeiro até que a questão do alívio de dívida seja concluída.

Nos restantes periféricos, os juros estão em alta, ainda que ligeira, naquele prazo. Também os juros das obrigações alemãs seguem essa tendência.

Os analistas sublinham que o quadro global na zona euro é favorável a uma descida dos juros da dívida pública em junho. No plano da política monetária, a mais recente reunião do Banco Central Europeu reafirmou a política monetária expansionista.

No plano dos riscos políticos internos à zona euro, deepois dos resultados dos partidos que apoiam o novo presidente francês na primeira volta das eleições legislativas no passado domingo - apontando para uma maioria presidencial absoluta esmagadora na Assembleia Nacional e uma representação reduzida da Frente Nacional - e da derrota do Movimento 5 Estrelas na primeira volta das eleições municipais em Itália, o movimento anti-euro e anti-União Europeia na zona euro parece estar em recuo nítido. Deixaram de estar no radar eleições antecipadas em Itália depois de ter fracassado a reforma da lei eleitoral.