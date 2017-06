Mercados financeiros. 9 ‘eventos’ a seguir na próxima semana

Uma semana repleta de momentos que poderão contagiar as bolsas e os mercados da dívida soberana, com destaque para a reunião do banco central norte-americano. Em Portugal, há dois leilões de obrigações e a Fitch analisa o rating

Uma semana cheia. Vão ocorrer duas reuniões de política monetária em dois dos principais bancos centrais do mundo – Reserva Federal norte-americana (Fed) e Banco de Inglaterra -, sentir-se-ão as repercussões da primeira volta das eleições legislativas em França deste domingo e da perda de maioria absoluta do Partido Conservador no Reino Unido nas eleições antecipadas de quinta-feira passada, decorrerá a reunião do Eurogrupo sobre a Grécia, e serão divulgadas estimativas sobre a inflação em maio nos Estados Unidos e na Zona Euro (segunda estimativa).

Em Portugal há dois leilões obrigacionistas e a agência de notação Fitch analisa o rating da dívida de longo prazo do país.

A reunião da Fed é o evento com repercussão internacional mais importante, esperando-se uma subida das taxas de juro para o intervalo entre 1% e 1,25%, um nível próximo do que se registou durante 8 a 29 de outubro de 2008 quando se situaram entre 1,25% e 1,5%.

Macron poderá ter maioria absoluta?

A semana vai ficar marcada politicamente na União Europeia pelos resultados da primeira volta das eleições legislativas em França. A última sondagem, da IPSOS, antes das eleições deste domingo, apontava para 31,5% dos votos nas listas do partido do presidente Emmanuel Macron e do seu aliado MoDem, 22% para os Republicanos, 17% para a Frente Nacional, 11,5% para os Insubmissos (do ex-candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon) e 8% para o Partido Socialista. Os analistas políticos têm sublinhado a possibilidade de, após as duas voltas a 11 e 18 de junho, o novo presidente conseguir uma maioria absoluta expressiva na Assembleia Nacional francesa. O impacto nas bolsas europeias e no mercado da dívida da zona euro poderá dar sinais da ‘sensibilidade’ dos investidores à consolidação da posição do novo presidente, que pretende dar à França um novo papel interventivo na União e na zona euro.

May consegue maioria absoluta para o novo governo?

Na terça-feira, a chefe de governo incumbente Theresa May reúne-se com a líder dos Unionistas da Irlanda do Norte, que representam a quinta força política na nova Câmara dos Comuns britânica. As negociações visam obter uma maioria absoluta parlamentar para o novo governo minoritário de May, que apresentará o seu programa – através do discurso da Rainha abrindo a nova legislatura – a 19 de junho. As probabilidades são altas para que May consiga o objetivo.

Portugal regressa ao mercado da dívida de médio e longo prazo

Na quarta-feira, ocorrem dois leilões de Obrigações do Tesouro português com vencimento em 2022 e 2027. Os analistas vão estar atentos à procura bem como às taxas de colocação, que se espera que venham a ser inferiores às registadas nas operações similares anteriores em maio. No prazo a 10 anos, as yields no mercado secundário estão ligeiramente acima de 3%. No último leilão em maio, nesse prazo de referência, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Publica (IGCP) pagou 3,386% e a procura foi ligeiramente inferior a 2 vezes o montante emitido (632 milhões de euros).

Inflação nos EUA desceu em maio?

Ainda no mesmo dia, será divulgada a estimativa da inflação em maio nos Estados Unidos. A inflação homóloga (comparando com o mesmo mês do ano anterior) tem desacelerado o seu ritmo mensal; caiu de 2,5% em janeiro para 2,2% em abril. Os analistas estarão atentos a se esta trajetória descendente do processo de reflação se manteve ou não em maio. Entretanto, um grupo de 22 académicos norte-americanos, incluindo o Nobel Joseph Stiglitz, publicou uma carta aberta à Fed propondo o “repensar da meta de 2%” para a inflação, considerada baixa no contexto atual. Os académicos propõem que o banco central constitua uma comissão independente “representativa e diversificada” para estudar o problema de uma subida ou não daquele alvo da estratégia monetária.

Fed sobe juros?

Finalmente, na quarta-feira, o comité de política monetária da Fed reúne-se em Washington para decidir se sobe ou não as taxas de juro. O mercado de futuros destas taxas aponta para uma probabilidade de 99,6% de que as taxas sofram um aumento de 25 pontos base para um novo intervalo entre 1% e 1,25%. Os três aumentos anteriores foram aprovados em dezembro de 2015 – quando foi abandonado o mínimo histórico de 0% a 0,25% que esteve em vigor desde dezembro de 2008 -, dezembro de 2016 e março de 2017. O mercado de futuros só aponta para uma outra subida de mais 25 pontos base, para um intervalo entre 1,25% e 1,5%, na reunião de março de 2018. Outro ponto importante da agenda será o processo de redução da carteira de títulos da Fed que soma 4,5 biliões de dólares, na sequência do quantitative easing prosseguido face à crise financeira.

Primeira reunião do Banco de Inglaterra depois das eleições

Na quinta-feira, reúnem-se, pela primeira vez desde as eleições antecipadas, os nove membros do Comité de Política Monetária do banco central britânico liderado por Mark Carney. A taxa de referência está num mínimo histórico de 0,25% desde agosto de 2016. A inflação em abril situou-se em 2,7%, a mais elevada desde setembro de 2013. A trajetória da inflação é ascendente este ano, desde 1,8% registado em janeiro. A estimativa para maio será divulgada na terça-feira. Segundo um inquérito realizado em maio para o banco, as expetativas de 42% dos britânicos para os próximos 12 meses é que a inflação deverá subir, enquanto 31% acham que se manterá nos níveis atuais. Os juros dos títulos britânicos a 10 anos desceram de 1,38% antes do referendo a favor do Brexit a 23 de junho do ano passado para 1,003% no fecho de sexta-feira passada, após as eleições antecipadas de quinta-feira. O comportamento dos juros não foi linear na queda dos últimos 12 meses; desceu de 23 de junho do ano passado até um mínimo de 0,51% em agosto desse ano, para subir até 1,52% no final de janeiro de 2017 e voltar a cair até 1% no final da semana passada.

Eurogrupo dá luz verde à Grécia?

Ainda nesse dia, o Parlamento helénico votará, numa discussão de última hora, emendas finais que permitam concluir as 140 medidas legislativas que foram exigidas pelos credores oficiais europeus. A reunião dos ministros das Finanças dos 19 decidirá sobre o fecho do segundo exame ao terceiro resgate, depois de ter adiado a resolução na reunião de maio. Os analistas inclinam-se para um acordo mínimo que permita um desembolso a Atenas de uma tranche de 7,5 a 10 mil milhões de euros que evite que a Grécia entre em julho em incumprimento de dívida – ao Banco Central Europeu, ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e a detentores privados de obrigações reestruturadas - e que facilite a redução da dívida a fornecedores. O FMI deverá aceitar um acordo de princípio para o fecho do segundo exame, adiando a questão de um compromisso sobre as medidas concretas de médio prazo para o alívio da dívida grega que garantam a sua sustentabilidade. Este adiamento significa que o Fundo não aprovará ainda a sua participação financeira no terceiro resgate. Christine Lagarde, a diretora-geral, deverá assistir à reunião do Eurogrupo, o que não aconteceu em maio.

Segunda estimativa da inflação em maio na zona euro

O Eurostat divulga na sexta-feira, uma nova estimativa sobre a inflação em maio no conjunto dos 19 membros da moeda única. A estimativa preliminar, publicada a 31 de maio, apontava para 1,4%, o nível mais baixo do ano. A inflação na zona euro tem revelado este ano um comportamento errático: 1,8% em janeiro, 2% em fevereiro, 1,5% em março, 1,9% em abril e 1,4% em maio. O BCE tem decidido não mexer na política monetária expansionista em virtude do comportamento não convincente do processo de subida da inflação na zona euro. Na reunião da semana passada, o banco central publicou novas previsões em que reviu em baixa a inflação de 2017 a 2019, último ano da projeção em que a taxa deverá situar-se em 1,6%, claramente inferior à meta oficial da política monetária (“abaixo, mas próxima de 2%”).

Fitch dará sinal de graduação futura do rating português?

Ainda no final da semana, a agência de notação Fitch analisará a situação portuguesa. Os analistas estarão atentos a ver se esta agência dará algum sinal de que poderá graduar em breve o rating da dívida de longo prazo, retirando-o do nível especulativo, vulgo ‘lixo financeiro’. A Fitch mantém Portugal nessa situação desde novembro de 2011.