TAP abre hoje a rota do Canadá que já tem 38 mil passageiros

A aposta de David Neeleman de tornar o Atlântico Norte um “novo Brasil” para a TAP teve este sábado um novo avanço, com a inauguração da rota para o Canadá. Os cinco voos semanais que vão ligar Lisboa a Toronto já totalizam 38 mil reservas, prometendo trazer um boom de turistas canadianos a Portugal, à semelhança do que sucedeu com as novas rotas da companhia portuguesa para os Estados Unidos (ver caixa).

Com a rota do Canadá, a TAP passa a contar com 35 voos semanais para a América do Norte (o que inclui voos diários de Lisboa para Boston, Miami e aeroporto JFK em Nova Iorque, além de dois voos semanais entre o Porto e Newark). Nas novas rotas para os EUA , a transportadora registou desde junho de 2016 um aumento de 122% em passageiros transportados, que já atingem 614 mil.

Segundo a TAP, a rota do Canadá “tem margem para crescer” e os cinco voos semanais entre Lisboa e Toronto podem facilmente passar a diários, em função “dos resultados que se vierem a atingir”. A grande explosão dos voos para o Atlântico Norte está prevista para 2018, quando começarem a chegar os 53 novos aviões NEO que a TAP encomendou à Airbus — aeronaves de última geração que permitem um corte de custos substancial pela redução de combustível. Até lá, a TAP tem optado por expandir a operação na América do norte com aviões A330-200, que são uma versão melhorada dos anteriores equipamentos de longo curso, e que têm sido uma “solução intermédia” até chegarem os NEO.

Aposta no Stopover

Os canadianos perfilam-se para a transportadora como grandes clientes de Stopover, programa que permite duas paragens em destinos na Europa e também dentro de Portugal. Os ‘campeões’ do Stopover continuam a ser os brasileiros, mas a modalidade está a crescer a ritmo acelerado junto dos americanos, sobretudo de Boston.

O programa Stopover é a tónica da campanha que a TAP está a fazer em Toronto e que inclui anúncios na Dundas Square, no coração da cidade. Abílio Martins, vice-presidente de marketing e comunicação da TAP, chama a atenção para a ‘revolução’ em termos de publicidade que está a ser feita pela companhia nos EUA, onde o lançamento das novas rotas foi acompanhado por painéis que estiveram três meses na Times Square em Nova Iorque, além de anúncios na cadeia CNBC ou na revista “Forbes”. “A TAP nunca teve uma agência de publicidade nos Estados Unidos e agora contratou uma das principais, a BBH”, frisa.

Toronto é a “joia da coroa” entre as novas rotas que a TAP lança hoje e que também incluem voos diretos de Lisboa para Alicante e Gran Canaria em Espanha e Estugarda na Alemanha. A 1 de julho arrancam os voos para Bucareste (Roménia), Budapeste (Hungria) e Colónia (Alemanha), a que se juntam a 17 de julho voos para Abidjan (Costa do Marfim) e Lomé (Togo).