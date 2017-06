Se eu fosse Governo, investia em...

Há quem diga que o investimento público é como o colesterol. Há o bom investimento público, que custa dinheiro mas que, a prazo, aumenta a produtividade e a competitividade da economia. E há o mau investimento público, que gera mais despesa do que retorno aos portugueses. Em 2016, o investimento público português bateu todos os mínimos históricos

Agora que se começa a discutir a reprogramação dos fundos europeus do Portugal 2020 e a definir as prioridades do país no próximo quadro comunitário pós-2020, o Expresso perguntou a dez líderes empresariais que projetos de investimento público devem ou não avançar. O mais polémico acaba por ser o do novo aeroporto de Lisboa, um investimento assegurado por privados em infraestruturas públicas.

Leia mais na edição deste fim de semana