Libra desce para mínimo de 5 meses

Ainda sem resultados finais das eleições britânicas de quinta feira, a libra caiu para 1,1299 euros pelas 7h50 desta sexta-feira. Uma queda de 2,2% em relação ao último câmbio de quinta-feira anterior à divulgação da primeira projeção de resultados apontando para a perda de maioria absoluta por Theresa May

A libra caiu esta sexta-feira para 1,12994 euros pelas 7h50 (hora de Portugal), um mínimo de cinco meses, ainda sem serem conhecidos os resultados finais das eleições antecipadas no Reino Unido. Mas já depois da BBC adiantar que a chefe de governo Theresa May tentará formar um governo minoritário procurando apoio parlamentar maioritário junto dos Unionistas da Irlanda do Norte.

Desde o último câmbio registado antes da divulgação das primeiras projeções de resultados na quinta-feira, a libra regista uma queda de 2,2% em relação ao euro.

Pelas 7h50, faltavam apurar ainda quatro lugares na Câmara dos Comuns, e o Partido Conservador de Theresa May registava 315 eleitos e o Partido Democrático Unionista tinha elegido 10. A maioria absoluta requer 326 lugares.