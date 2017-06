Efeito May. Libra cai 1,5%, bolsa sobe 1% e juros descem

A libra esterlina caiu 1,5% face ao euro desde o câmbio que registava antes de serem divulgadas as primeiras projeções sobre os resultados das eleições legislativas antecipadas no Reino Unido na quinta-feira.

No primeiro choque inicial, derivado da previsão de perda de maioria absoluta pelo Partido Conservador, a libra desceu face ao euro 1,7% em vinte minutos. Já no dia seguinte, no início da sessão da manhã na Europa, caiu para 1,129 euros, um mínimo desde setembro do ano passado. O câmbio fechou em 1,138 euros esta sexta-feira pelas 21 horas (hora de Portugal e do Reino Unido) quando foram conhecidos os resultados finais das eleições.

A depreciação da libra face ao euro e ao dólar gerou uma subida na bolsa de Londres. O índice global FTSE fechou esta sexta-feira a ganhar 0,86%. O FTSE 100 – das cem principais cotadas, multinacionais que são mais sensíveis às variações dos câmbios – avançou 1,04% e mesmo o FTSE 250 (das cotadas mais viradas para o mercado doméstico e que se situam entre as posições 101 e 350) fechou a ganhar 0,13%, depois de ter estado no vermelho durante a maior parte da sessão.

No mercado da dívida soberana, os juros dos títulos britânicos a 10 anos, conhecidos por Gilts, recuaram quatro pontos base em relação ao fecho da semana passada. Fecharam em 1% e chegaram a estar abaixo desse nível durante a sessão desta sexta-feira.

Os resultados finais das eleições foram divulgados pouco depois das 21 horas (em Portugal e Reino Unido) desta sexta-feira, muito depois do fecho da bolsa londrina. O Partido que suporta o governo incumbente perdeu a maioria absoluta, mas Theresa May irá procurar formar novo governo na base de um acordo parlamentar com a quinta força política representada na Câmara dos Comuns, o Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte. No conjunto, o governo minoritário de May poderá dispor de uma maioria absoluta de 328 lugares.

Na próxima quinta-feira reúne-se o comité de política monetária do Banco de Inglaterra liderado pelo governador Mark Carney.