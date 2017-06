Bolsa de Londres abre a ganhar 1%

Ainda sem os resultados eleitorais finais conhecidos, o principal índice bolsista da City abre esta sexta-feira em terreno positivo, depois de perdas de 0,38% no dia anterior

O principal índice bolsista de Londres, o FTSE 100, abriu em alta esta sexta-feira, ainda antes de serem conhecidos os resultados finais das eleições antecipadas realizadas na quinta-feira.

O FTSE 100 - que abarca as 100 maiores cotadas - regista ganhos de 1% na abertura da sessão, quando ainda faltam apurar os últimos quatro lugares para a Câmara dos Comuns. No dia anterior, aquele índice bolsista fechou a perder 0,38%.

O índice global da bolsa londrina, abarcando todas as cotadas, abriu também em alta. Mas o índice FTSE 250 iniciou a sessão no vermelho. Este índice abrange as cotadas nas posições 101 a 350.

A BBC avançou esta sexta-feira que a chefe de governo Theresa May, apesar da perda de maioria absoluta para o seu Partido Conservador, não pretende apresentar demissão e que irá procurar a partir de 19 de junho, quando a nova legislatura abrir, formar um governo minoritário com apoio parlamentar.

Os analistas políticos apontam para a possibilidade de May negociar apoio parlamentar do Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte, pró-Brexit, procurando obter 326 votos - a maioria absoluta - a favor do novo governo.