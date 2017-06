Juros da dívida abrem em alta

Os juros das Obrigações do Tesouro a 10 anos subiram para 3,1% na abertura desta quarta-feira do mercado secundário. Estão em alta há quatro sessões

Os juros das Obrigações do Tesouro português (OT) a 10 anos abriram esta quarta-feira no mercado secundário a subir ligeiramente para 3,1%. Estão há quatro sessões a subir desde o mínimo de oito meses registado a 1 de junho quando fecharam ligeiramente abaixo de 3%.

Na terça-feira, os juros das OT no prazo de referência foram os únicos a fechar em alta no mercado secundário. Hoje, pelas 8h30 (hora de Portugal), estão acompanhados nas subidas pelos juros dos títulos italianos. Nos restantes periféricos, os juros estão, por ora, sem alterações (Espanha, Malta, Eslovénia) ou em baixa (descida de 5 pontos base no caso da Grécia e de 1 ponto base no caso de Irlanda).

Esta quarta-feira iniciou-se em Tallinn, na Estónia, a reunião de política monetária do Banco Central Europeu que terminará quinta-feira de manhã. Mario Draghi dará uma conferência de imprensa pelas 13h30 (hora de Portugal). Não são esperadas mudanças de fundo da política expansionista, mas os analistas preveem alterações na linguagem da comunicação.