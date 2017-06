Cativação deixa CMVM sem dinheiro para pagar salários no final do ano

A presidente da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários afirmou esta quarta-feira na Assembleia da República que a cativação de 10% das suas receitas pelo Estado a deixam sem orçamento para pagar os salários no final do ano. Em causa estão cerca de dois milhões de euros

Gabriela Dias, presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), deixou esta quarta-feira um recado aos deputados na Assembleia da República: a polícia do mercado de capitais está limitado de meios humanos e recursos financeiros.

“Não temos meios suficientes para supervisionar tudo. Só o caso do Banif, reparem os meios que são necessários para analisar mil reclamações (por alegada prestação de informação insuficiente). Temos de ter autorização da tutela para contratar pessoas. Houve uma cativação do nosso orçamento. Não temos dinheiro para pagar os salários no final do ano” , afirmou Gabriela Dias, numa audiência onde esteve a responder as questões sobre os lesados do Banif.

A CMVM teve este ano 10% do seu orçamento cativado, o equivalente a cerca de dois milhões de euros. O regulador vive das taxas cobradas aos supervisionados.