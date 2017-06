Banca: a agenda escondida da União Europeia (por Nicolau Santos)

A Comissão Europeia e o Banco Central Europeu têm um comportamento dúplice e uma agenda escondida para o sistema bancário europeia. Querem que existam apenas dez a doze grandes bancos, que serão as correias de transmissão da política monetária do BCE. Na Península Ibérica, escolheram o Banco Santander para esse serviço. Esta estratégia é prejudicial aos interesses dos países periféricos e não foi ratificada democraticamente. E na resolução de bancos, Bruxelas atua de forma diferente. No caso do Banif, obriga os contribuintes portugueses a pagar mais de 3000 milhões de euros. Mas na compra do Banco Popular, é o Santander que arca com tudo, isentando os contribuintes espanhóis de qualquer esforço. A opinião de Nicolau Santos, diretor-adjunto