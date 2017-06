Altice está a estudar a compra da Media Capital, reafirma a Bloomberg

Interesse da Altice na compra da Media Capital voltou a ser notícia. A agência Bloomberg avançou esta quarta-feira que a empresa liderada pelo Patrick Drahi está a estudar uma oferta para a compra da dona da TVI, tal como o Expresso tinha já noticiado a 12 de novembro de 2016

A Bloomberg noticiou esta quarta-feira que a Altice, proprietária da PT Portugal, está interessada em avançar com uma oferta para compra a Media Capital. A agência citada fontes ligadas ao processo e afirma que não foi tomada ainda nenhuma decisão. Fonte oficial da Altice contactada pelo Expresso nega a informação.

O Expresso já tinha noticiado a 12 de novembro que a empresa estava interessada em comprar a Media Capital, detida pela espanhola Prisa, que tal como agora, na altura negou. A Altice tem garantido que a empresa quer crescer na área dos conteúdos a nível mundial e não tem descartado estudar uma possível operação de compra no mercado português.

Em novembro o Expresso noticiou que a Prisa tinha voltado a colocar à venda a sua operação em Portugal, a Media Capital, através da qual detém a TVI, a produtora Plural ou a Rádio Comercial. A intenção de alienar a empresa portuguesa, avançava então o Expresso, surge no contexto do processo de reestruturação financeira do grupo espanhol, que já tinha levado a Prisa a mandatar pelo menos dois bancos de investimento internacionais para procurarem um comprador para a Media Capital.

Em anteriores abordagens ao mercado para encontrar potenciais compradores para a venda da Media Capital, os valores exigidos pelo Grupo Prisa para fechar a operação (na ordem dos 350 milhões de euros) acabaram por afastar os eventuais interessados.

O Expresso também já tinha noticiado em janeiro de 2016, que a Altice chegou a ter um acordo fechado para comprar a Cofina - dona do "Correio da Manhã", da CMTV, do "Record" e do "Negócios" - mas acabou por recuar nessa intenção à última hora.