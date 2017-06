Vendas a retalho. Portugal tem a terceira maior subida da UE

Em abril, as vendas a retalho na zona euro aumentaram 0,1% face a março, e 2,5% em termos homólogos. Portugal tem a terceira subida em cadeia da União Europeia, diz o Eurostat

Em abril, as vendas a retalho na zona euro aumentaram 0,1% face a março e 0,25% na UE/28, com Portugal a aparecer no top-3 das maiores subidas, apresentando uma taxa de 1,5%, igual à da Suécia, e apenas batida no Reino Unido (2,8%) e Finlândia (2%),

Comparativamente a abril de 2016, as vendas a retalho na zona euro cresceram 2,5% e na UE/28 3%. Foi um movimento liderado pelo Luxemburgo (11,3%), em que Portugal ficou nos 3,6% informa o Eurostat.

De acordo com o gabinete de estatísticas da UE, a subida da zona euro em abril, comparativamente a março, ficou a dever-se a um aumento de 0,6% na categoria "alimentação, bebidas e tabaco". Já os produtos não alimentares registaram uma queda de 0,4% e os combustíveis desceram 0,8%. Comparativamente a abril do ano pasado, o movimento combina as subidas de 3,4% nos bens não alimentares e de 2,1% na "alimentação, bebidas e tabaco" com a descida de 1,6% nos combustíveis.