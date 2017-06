Caso das rendas EDP: Rui Cartaxo é um dos três novos arguidos

Além do presidente do Conselho de administração do Novo Banco e antigo presidente da REN, foram constituídos arguidos mais dois antigos responsáveis da EDP

Rui Cartaxo, presidente do Conselho de administração do Novo Banco e ex-presidente da REN, foi esta terça-feira constituído arguido na sequência da investigação que envolve as rendas pagas pelo estado à energética. Foram também constituídos arguidos Pedro Rezende e Jorge Machado, ex-responsáveis na EDP.

Os três arguidos juntam-se ao presidente executivo da EDP, António Mexia, e ao presidente da EDP Renováveis, João Manso Neto, ao administrador da REN, João Conceição, e ao responsável da REN ligado à área de planeamento e controlo, Pedro Furtado, que foram constituídos arguidos na última sexta-feira. Os quatro gestores são suspeitos dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e participação económica em negócio.

Na última sexta-feira, a sede da EDP e a da REN foram alvo de buscas no âmbito de um investigação relacionada com os Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC), que substituíram os Contratos de Aquisição de Energia (CAE) e tinha como objetivo obter “elementos documentais relacionados com os referidos procedimentos”.

Os CMEC são uma das designadas “rendas excessivas” da energia, atacadas pela troika durante o programa de assistência financeira a Portugal. Trata-se de um “pagamento adicional” sobre as receitas de mercado que a EDP aufere, que visa garantir que a margem bruta angariada pela empresa em mercado, adicionada da compensação CMEC, seja aproximadamente idêntica à que havia sido contratada nos CAE, cuja cessação ocorreu em junho de 2007, antes do arranque do funcionamento do mercado grossista de energia elétrica.

A cessação dos CAE aconteceu há quase dez anos e foi formalizada numa cerimónia na Barragem do Castelo de Bode, Tomar, pelo então ministro da Economia e Inovação, Manuel Pinho. Em decreto de lei foi fixado o preço das compensações a pagar à EDP em 50 euros o megawatt/hora (Mwh), ao contrário dos anteriores 36 euros por MWh.