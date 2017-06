BCE corta €22 milhões nas compras de dívida pública portuguesa

O Banco Central Europeu comprou em maio €504 milhões em Obrigações do Tesouro português, menos €22 milhões em relação ao mês anterior, segundo os dados publicados esta terça-feira. Desde o final de 2016, a redução acumulada é de €222 milhões

O Banco Central Europeu (BCE) reduziu em €22 milhões o volume de compras de dívida pública portuguesa em maio em relação ao mês anterior, segundo os dados divulgados esta quarta-feira. O BCE adquiriu em maio €504 milhões em Obrigações do Tesouro português face a €526 milhões no mês anterior e €726 milhões em dezembro do ano passado.

A redução no volume mensal de compras em maio foi de 4,2%, um corte incomparavelmente inferior à tesourada dada em abril, quando reduziu em 21% as aquisições em relação a março. Desde o final do ano passado, os cortes mensais de compras de dívida portuguesa somam €222 milhões.

A redução de 4,2% em maio em relação a Portugal foi inferior relativamente ao corte geral de 5,2% no volume mensal do programa para toda a zona euro (com exceção da Grécia, cuja divida obrigacionista continua sem ser elegível). O BCE comprou em maio €2,8 mil milhões menos do que no mês anterior. O volume mensal de aquisição de dívida obrigacionista dos membros do euro e de entidades supranacionais caiu de €54,3 mil milhões em abril para 51,5 mil milhões em maio.