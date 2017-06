Portugal teve maior descida da zona euro

Números do crescimento e saída do défice excessivo justificam descida dos juros da dívida pública

A queda dos juros da dívida portuguesa a 10 anos foi a maior da zona euro este ano. A taxa caiu quase um quinto (19%) desde dezembro até final de maio.

A maioria dos membros da moeda única registou subidas dos juros da dívida desde início do ano, com destaque para Malta, Holanda, Eslovénia, Alemanha e Áustria.

Fatores exógenos à zona euro, como a instabilidade geopolítica e geoeconómica contínua gerada pela nova Administração Trump e a trajetória de subida das taxas de juro da Reserva Federal norte-americana, juntaram-se a riscos internos como a incerteza política sobre Holanda, França e Itália, o atraso no fecho do segundo exame ao resgate grego e o impacto da redução mensal de aquisição de dívida pública por parte do Banco Central Europeu (BCE).

