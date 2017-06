Casas de praia que não custam mais de €100 mil

Numa altura em que o verão está à porta, muito portugueses pensam em investir numa casa para férias. A escolha da maioria recai em imóveis próximos da praia. Uma visita ao site bpiexpressoimobiliario.pt permite identificar a oferta disponível. Optámos por apartamentos e moradias em alguns dos concelhos banhados pelo mar à venda até €100 mil. Tendo em conta o grande número de concelhos com costa em Portugal elegemos oito localizados de norte a sul: Faro, Lagos, Sines, Sesimbra, Peniche, Figueira da Foz, Ovar e Caminha. Não são o total do país, mas mostram uma parte significativa das oportunidades que existem.

O mercado com mais oferta é o da Figueira da Foz, com 1343 habitações, repartida por 1118 apartamentos e 225 moradias. Nesta cidade, com €72.500, pode ser adquirido um apartamento de tipologia T2, na freguesia de Buarcos, a cinco minutos da praia. Se a ideia é ter antes uma moradia, por €100 mil pode comprar um destes imóveis, a 50 metros da praia, no mesmo concelho, mas na freguesia de Lavos.

Depois desta zona surge no ranking Sesimbra, com 419 imóveis, dos quais 351 são apartamentos e 68 moradias. Aqui vende-se na freguesia de Santiago um apartamento de tipologia T2, com 80 m2 de área útil, por €99 mil.

Mais a norte, no concelho de Ovar, estão à venda 362 imóveis, que se repartem entre 226 apartamentos e 136 moradias. Em cima do limite, ou seja, por €100 mil, encontra nesta zona uma moradia de tipologia T5, com 100 m2 de área útil, situada na freguesia de Esmoriz. Com dois pisos, o imóvel em causa precisa de ser recuperado e conta ainda com 1200 m2 de terreno.

Menor oferta no Sul

Continuando o périplo pela costa, em Peniche estão em comercialização 147 apartamentos e 95 moradias, o que soma 242 habitações. Também aqui se encontra para remodelar uma moradia situada na freguesia de Serra D’El Rei que custa um pouco menos do que a anterior. O valor pedido é de €65 mil, tem três quartos e 105 m2 de área bruta.

De volta ao Norte e desta vez no concelho de Caminha estão em venda 117 apartamentos e 50 moradias (167 imóveis). A poucos minutos da praia, segundo a descrição do bpiexpressoimobiliario.pt, vende-se uma moradia de tipologia T3, na freguesia de Moledo e Cristelo por €100 mil. Conta com jardim.

Dos concelhos analisados os situados mais a sul apresentam menos imóveis dentro do preço limite. Faro contabiliza 156 (119 apartamentos e 37 moradias). A título de exemplo, na freguesia da Sé e São Pedro pode ser adquirido um apartamento por €82.800, com 89 m2 de área útil e dois quartos. Possui vista para a ria e o mar.

Um pouco mais ao lado, no concelho de Lagos, a oferta é de 134 casas (99 apartamentos e 35 moradias). Na freguesia da Luz vende-se por €69 mil um apartamento T0. Já em Sines (onde a oferta é de 63 imóveis, com 47 apartamentos e 16 moradias) pode comprar um apartamento de tipologia T2, com 56 m2 de área útil, na freguesia de Sines por €85 mil.