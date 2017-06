Confiança no sector do Turismo no nível mais alto de sempre

Valor de confiança médio fixou-se nos 84,3%, mais um ponto percentual do que em dezembro. Primeiro registo do nível de confiança foi em março de 2011, com 61,1%

O nível de confiança médio no desempenho do sector do turismo atingiu, em maio, o valor mais elevado de sempre no barómetro do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT).

O valor de confiança médio fixou-se nos 84,3%, mais um ponto percentual do que em dezembro, tendo o primeiro registo do nível de confiança sido em março de 2011 (61,1%).

Com estes dados, o presidente do IPDT, António Jorge Costa, comentou haver perspetivas de "novos recordes" em 2017.

Os resultados globais do turismo nacional no próximo verão serão melhores do que em 2016. "Mais de 75% dos inquiridos acreditam que o verão de 2017 vai ser melhor que o de 2016 no que toca a receitas, dormidas e número de turistas, no que se refere ao mercado interno", enquanto no mercado externo deverá haver uma "evolução ainda mais positiva", com uma subida de mais de 90%, segundo o barómetro do IPDT.

Nos próximos seis meses, os indicadores turísticos, incluindo o emprego, devem aumentar e a China deverá liderar o crescimento dos mercados internacionais, esperando-se também bom desempenho por parte da França, Alemanha e Estados Unidos.

O painel destacou uma subida de turistas nacionais no verão de 2017 (69,1%).

Sobre a gestão de Lisboa e do Porto enquanto destinos turísticos sustentáveis, o painel do barómetro sugeriu a aposta em "medidas de fiscalização e regulamentação (24%), a promoção de ofertas integradas com outros destinos nacionais (20%) e a melhoria da qualidade do serviço, a par de um reforço da autenticidade dos destinos (16%).

Lançado em 2006, o barómetro tem a participação de 176 participantes de empresas e instituições do setor do turismo nacional. Para o barómetro de maio foram incluídas 75 respostas dadas entre 16 e 26 de maio.

Criado em 2003 em Portugal, o IPDT é inspirado no projeto WHATT (World Hospitality and Tourism Trends) do Reino Unido.