Juros da dívida portuguesa em queda para 3%

Os juros das Obrigações do Tesouro a 10 anos caíram para 3,07%, um mínimo de nove meses, depois de conhecida a confirmação da aceleração do crescimento da economia portuguesa no primeiro trimestre e a descida da inflação na zona euro em maio inibindo o BCE de comunicar alterações de política na reunião da próxima semana

Os juros das Obrigações do Tesouro português (OT) no prazo de referência registam 3,07% pelas 11h30 (hora de Portugal) no mercado secundário da dívida soberana, fixando um novo mínimo dos últimos nove meses. No final de agosto do ano passado, as yields da OT a 10 anos estavam ligeiramente abaixo, depois de terem subido de um mínimo ligeiramente inferior a 2,7% em meados daquele mês.

Os juros atuais da linha obrigacionista com vencimento em 2027 já estão mais de 1 ponto percentual abaixo da taxa de 4,227% paga pelo Tesouro português em janeiro na operação de sindicação de lançamento dessa OT.

A confirmação pelo Instituto Nacional de Estatística da aceleração do crescimento da economia portuguesa no primeiro trimestre de 2017, com uma estimativa de aumento de 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB), confirma o bom momento português.

A descida da inflação na zona euro em maio para 1,4%, abaixo das previsões dos analistas (1,5%) e cinco décimas abaixo de 1,9% registado no mês anterior, confirma que não há espaço para o Banco Central Europeu (BCE) proceder a alterações na comunicação da sua política expansionista, dando sinais de descontinuação do programa de compra de dívida pública no mercado secundário e de posterior subida das taxas de juro que estão no mínimo histórico de 0%. A descida da inflação subjacente (exceptuando as componentes mais voláteis) da zona da moeda única de 1,2% para 0,9% é mesmo considerada “um resultado doloroso” pelo Commerzbank na nota publicada após a divulgação da estimativa pelo Eurostat. O BCE vai reunir a 8 de junho, na próxima semana, com a política monetária na agenda.

O movimento de descida dos juros dos títulos a 10 anos no mercado secundário abrange a maioria dos periféricos do euro, com exceção da Grécia e Malta, cujas yields subiram ligeiramente.