Inflação na zona euro cai para 1,4%, mínimo desde início do ano

Depois de ter acelerado em abril para 1,9%, a inflação na zona euro desceu em maio para 1,4%, o nível mais baixo desde início de 2017, segundo a estimativa preliminar divulgada esta quarta-feira pelo Eurostat

A inflação na zona euro desceu em maio para 1,4%, segundo a estimativa preliminar do Eurostat, o organismo de estatística da União Europeia, divulgada esta quarta-feira. Este nível de inflação é o mais baixo desde início do ano, depois de uma aceleração de 1,5% em março para 1,9% em abril. A estimativa do Eurostat ficou abaixo das previsões dos analistas que apontavam para 1,5%.

Este dado de inflação diz respeito à variação homóloga de preços, entre maio deste ano e maio do ano passado.

O nível de maio distanciou-se da meta oficial de inflação na zona euro de abaixo mas próximo de 2% instituída na política monetária do Banco Central Europeu.

A razão da desaceleração da inflação em maio deve-se ao comportamento do índice em duas componentes – os preços da energia subiram 4,6% em maio face a 7,6% em abril e os relativos aos serviços aumentaram 1,3% este mês face a 1,8% no mês anterior.

A inflação subjacente – que exclui as componentes mais voláteis da energia, alimentação, álcool e tabaco – desceu de 1,2% em abril para 0,9% em maio.

A descida da inflação (homóloga) em maio verificou-se também nas quatro principais economias do euro, segundo os dados divulgados ontem e hoje pelos institutos nacionais de estatística respetivos.

Na Alemanha, a inflação desceu de 2% em abril para 1,4% em maio. Para os dois meses referidos, no caso de França, a descida foi de 1,4% para 0,9%; nos dois grandes periféricos do euro que já divulgaram dados, a inflação desceu de 2% para 1,5% no caso de Itália e de 2,6% para 2% no que se refere a Espanha.