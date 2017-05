Bolsas europeias. Lisboa em alta, Atenas e Milão em queda

Depois de um fecho 'misto' da última sessão de maio na Ásia Pacífico, os mercados europeus estão, também, 'mistos'. Viena, Atenas e Milão lideram quedas esta quarta-feira. PSI 20, da bolsa de Lisboa, está a subir

A Ásia Pacífico fechou esta quarta-feira, última sessão de maio, em terreno ‘misto’. Taipé e Tóquio, a mais importante bolsa da região, fecharam no vermelho, mas Hong Kong, Mumbai, Sydney e Xangai registaram ganhos. A Europa abriu com Moscovo em queda e uma situação mista’ nas principais bolsas da União Europeia, com Frankfurt, Londres e Madrid em terreno positivo e Amesterdão, Milão e Paris no vermelho pelas 10h30 (hora de Portugal).

Na zona euro, Viena de Áustria, Atenas, Milão e Dublin lideram as quedas, enquanto na bolsa de Lisboa o PSI 20 regista ganhos perto de 0,5% pouco antes das 11h, altura em que se aguarda que o Instituto Nacional de Estatística confirme a sua previsão anterior de uma crescimento de 2,8% do PIB português no primeiro trimestre deste ano, confirmando a aceleração no crescimento da economia portuguesa.

A incerteza política sobre o compromisso a obter a 15 de junho entre Atenas e os credores oficiais na próxima reunião do Eurogrupo continua a dominar o sentimento negativo na bolsa grega.

Em Milão continua a pesar a incógnita sobre a solução a dar aos dois bancos em crise atualmente em destaque, o Banca Popolare di Vicenza e o Veneto Banca, que tentam uma recapitalização de precaução ou uma resolução, implicando um bailin, até final de junho. A incerteza política sobre a possibilidade de eleições legislativas antecipadas em Itália em setembro ou outubro, com resultados incertos, está a contagiar negativamente os mercados financeiros transalpinos. Na bolsa de Milão, quase todos os bancos cotados estão em queda. Milão fechou ontem com ganhos de 0,15%, depois de ter caído nas quatro sessões anteriores, e hoje está a perder quase meio ponto percentual a meio da manhã.