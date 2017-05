Juros da dívida fecham em mínimo de oito meses

Os juros das Obrigações do Tesouro português a 10 anos encerraram a sessão desta terça-feira em 3,11%, um mínimo desde setembro de 2016. Juros da dívida italiana reagem negativamente a possibilidade de eleições antecipadas ainda este ano

As yields das Obrigações do Tesouro português (OT) a 10 anos fecharam esta terça-feira no mercado secundário em 3,11%, um mínimo desde setembro do ano passado. Em relação ao encerramento da semana passada, a taxa desceu quatro pontos base. Estas yields estão mais de 1 ponto percentual abaixo da taxa de 4,23% paga pelo Tesouro em janeiro quando lançou esta linha que vence em 2027.

As declarações favoráveis a Portugal por parte do comissário europeu dos Assuntos Económicos e Financeiros Pierre Moscovici deixando hoje um recado às três agências de rating que mantêm a notação de Portugal em terreno especulativo (vulgo “lixo financeiro”) reforçaram a trajetória descendente dos juros dos títulos portugueses no mercado secundário.

A descida das yields das OT a 10 anos em relação ao fecho da semana passada foi superior à registada para os títulos espanhóis e irlandeses. Portugal mantém a liderança em maio na zona euro no recuo dos juros no mercado secundário naquele prazo de referência.

Os juros das obrigações gregas, naquela maturidade, ficaram hoje no mesmo nível de 6,08% registado no final da semana passada. Também, não sofreram alteração as taxas das obrigações maltesas em relação ao final da semana passada.

A trajetória de descida dos juros helénicos a 10 anos para níveis abaixo de 6% foi bloqueada em virtude da incerteza sobre as decisões finais que tomará a reunião do Eurogrupo no próximo dia 15 de junho. O jornal alemão Bild avançou que Atenas poderia rejeitar um compromisso para o fecho do segundo exame do resgate e evoluir para um incumprimento de dívida em julho, o que foi desmentido pelo governo grego. Muitos analistas gregos apontam para a possibilidade do governo de Alexis Tsipras obter em junho apenas o desembolso da tranche em atraso, sem qualquer avanço político na concretização do plano de médio prazo de alívio da dívida - assunto que divide a Alemanha e o Fundo Monetário Internacional - e na aprovação pelo Banco Central Europeu (BCE) da integração da dívida grega no programa de compra de ativos do banco central.

Ainda nos periféricos do euro, as yields das obrigações eslovenas subiram de menos de 1% no fecho de sexta-feira para quase 1,29% no encerramento desta terça-feira, em virtude de a referência a 10 anos ter mudado para a nova linha de obrigações lançada a 16 de maio.

Esta semana a atenção voltou a deslocar-se para Itália, com as yields dos títulos a 10 anos a fecharem esta terça-feira em 2,18%, o mesmo nível de segunda-feira, sessão em que subiram oito pontos base em relação ao fecho de sexta-feira passada. O risco de eleições legislativas antecipadas ainda em setembro ou outubro deste ano, com resultados incertos em relação à formação de um novo governo que mantenha uma posição favorável ao euro, está a pesar negativamente no sentimento dos investidores. No entanto, o Tesouro italiano pagou esta terça-feira em leilões de dívida a 5 e 10 anos taxas de colocação mais baixas do que nas emissões similares anteriores.

À espera do valor da inflação em maio na zona euro

A atenção dos investidores desloca-se amanhã para a divulgação pelo Eurostat da primeira estimativa para o valor da inflação na zona euro em maio. Em abril, a inflação foi de 1,9%, tendo subido em relação ao mês anterior em que registou 1,5%, o valor mais baixo nos primeiros quatro meses deste ano.

O consenso entre os analistas aponta para uma descida em maio para 1,5%, o que, a concretizar-se, não favorece qualquer indicação pública de futura descontinuação da política monetária expansionista por parte do BCE na sua próxima reunião a 8 de junho. O que confirmaria as declarações proferidas na segunda-feira no Parlamento Europeu por Mario Draghi, o presidente do banco central, de que a inflação na zona euro ainda não revela uma trajetória autosustentada em direção à meta oficial de abaixo mas próximo de 2%.

Nos dados parciais divulgados esta terça-feira, a inflação na Alemanha desceu de 2% em abril para 1,4% em maio e em Espanha recuou de 2,6% para 2% para os mesmos meses.