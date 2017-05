Confiança dos consumidores em máximo de 20 anos

O indicador de confiança dos consumidores voltou a aumentar em maio, mantendo a trajetória positiva iniciada desde 2013, atingindo um valor máximo da série iniciada no final de 1997, avança o Instituto Nacional de Estatística

O Instituto Nacional de Estatística (INE) avança esta terça-feira que a confiança dos consumidores em maio voltou a aumentar, sobretudo nos sectores da Construção e Obras Públicas e nos Serviços que revelam um clima mais positivo. Já os dados sobre a Industria Transformadora estabilizaram mas no Comércio diminuíram ligeiramente.

Este indicador económico, que mede o pulso à confiança dos empresários, aumentou sobretudo nos últimos dois meses do ano renovando, como indica o INE, "o movimento ascendente observado em dezembro de 2012 e renovando o máximo de série, iniciada em novembro de 1997" .

Para o comportamento positivo assinalado contribuíram "de forma mais expressiva as expectativas relativas à evolução do desemprego e da situação económica do país", refere o INE.

Especificamente para o sector da Construção e Obras Públicas, a confiança dos empresários aumentou entre janeiro e maio, refletindo no mês em análise o contributo positivo das perspetivas de emprego. No entanto, o saldo sobre as carteiras de encomendas registou uma evolução negativa.

Também nos Serviços a confiança dos empresários aumentou nos últimos seis meses. Para este sector regista-se uma evolução positiva em todas as frentes: a confiança sobre a atividade, a evolução da carteira de encomendas e as prespectivas sobre a evolução da procura.

Em contrapartida no Comércio, depois de uma subida em abril, a confiança caiu ligeiramente em maio. Para isso concorreu o contributo negativo quanto às estimativas da atividade e a análise sobre o volume de stocks.

Já na Indústria Transformadora, cuja confiança se manteve estável - quebrando um ciclo de trajetória positiva ascendente iniciada em junho de 2016 - jogam duas prespetivas antagónicas. Por um lado a confiança sobre a procura global é positiva mas as apreciações sobre a evolução dos stocks de produtos acabados estão no negativo.