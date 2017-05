Três perguntas a Joseph Reger

O tema deste ano da Fujitsu World Tour é a cocriação. Porque é que este tema é tão importante?

A transformação digital está em todo o lado, com as empresas a integrarem diferentes tecnologias como a cloud, o móvel e a Internet das Coisas. A Fujitsu considera que o modelo de cocriação é o mais apropriado para essa integração, porque nenhuma empresa pode fazer isso sozinha. Com a cocriação, as companhias podem identificar que transformações devem fazer no seu negócio e desenvolver o melhor plano para inovar e tornarem-se mais competitivas, ter empregados mais felizes e produtivos e clientes mais satisfeitos.

Como é que o público em geral pode perceber as vantagens deste modelo?

Para demonstrar na prática como a cocriação e a transformação digital podem mudar uma organização, os participantes da Fujitsu World Tour em Lisboa terão a oportunidade de se transformar em cocriadores. Haverá uma área específica onde poderão construir o local de trabalho do futuro através dos conceitos de transformação digital e ficar logo a saber quais os benefícios que terão na produtividade e na melhoria do serviço que prestam.

Qual o papel de cada um dos parceiros?

O papel do parceiro tecnológico não é apenas organizar a informação e os sistemas. Passa também por monitorizar a capacidade executiva dos diretores e dos trabalhadores e mostrar que, com a digitalização dos processos, a gestão do negócio é mais eficaz e os processos de decisão são mais rápidos. Um modelo de cocriação aliado à transformação digital assegura que as empresas se mantenham focadas no seu negócio e possam partilhar com o parceiro tecnológico as necessidades futuras.

Entrevista originalmente publicada no Expresso Economia de 27 de maio de 2017