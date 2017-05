Águas de Portugal lucrou €70,8 milhões em 2016

O grupo Águas de Portugal lucrou 70,8 milhões de euros no ano passado, revela o relatório e contas anual da empresa, aprovado esta segunda-feira na assembleia geral da companhia estatal.

O resultado obtido em 2016 é menos de metade do lucro de 166 milhões obtido em 2015. O grupo justifica a queda do lucro com o facto de o ano anterior ter sido marcado por um elevado valor de ganhos extraordinários, principalmente devido à venda do negócio de gestão de resíduos (EGF). Por outro lado, 2016 ficou marcado pela constituição de provisões para os riscos da atividade do grupo.

Globalmente o volume de negócios da Águas de Portugal cresceu 5% em 2016, ultrapassando os 600 milhões de euros. A empresa estatal reportou ainda uma diminuição da sua dívida líquida em cerca de 100 milhões de euros, para 2044 milhões.

Além disso, a Águas de Portugal fechou 2016 com um défice tarifário de 36 milhões de euros, menos de metade do que registava no final de 2015. A dívida dos clientes, por seu turno, baixou 13%.

O presidente do grupo Águas de Portugal, João Nuno Mendes, sublinha, em comunicado, que “em 2016 foram dados passos decisivos para desenvolver e estabilizar a organização regional e empresarial do grupo AdP e em simultâneo foram alcançados resultados significativos”.

“A redução do endividamento financeiro em 100 milhões de euros e o aumento do cash-flow operacional consolidam a nossa sustentabilidade económica e financeira”, realça o gestor.