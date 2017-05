À procura do modelo para enfrentar a revolução digital

O alerta foi dado no Reino Unido quando, na sexta-feira 12 de maio, pelo menos quatro hospitais tiveram de desligar todos os sistemas informáticos, voltar ao papel e à caneta e reagendar marcações. Estavam a ser vítimas de um ataque cibernético, que se veio a revelar mais tarde ser “sem precedentes”, disse a Europol, a polícia europeia.

O tipo de vírus não é novo. Chama-se WannaCry e é do tipo ransomware, ou seja, bloqueia os computadores ou ficheiros e exige um resgate (ransom, em inglês) em dinheiro para os abrir de novo. Isto já tinha acontecido à Netflix, que não pagou e viu uma das suas séries ser disponibilizada para todos os utilizadores antes da estreia. E aconteceu mais recentemente com a Disney, que acabou com um dos seus novos filmes ‘apreendido’ por piratas informáticos, que exigiram um pagamento, neste caso, em bitcoins (moeda digital). A novidade do vírus — que se aproveitou de uma falha no sistema operativo da Microsoft identificada pela e roubada à Agência de Segurança Nacional (NSA) norte-americana — foi, portanto, a dimensão do ataque.

No total, contam-se 200 mil vítimas em 150 países, a maioria empresas, como a Renault, os bancos russos, a transportadora norte-americana FedEx, a espanhola Telefónica ou mesmo a Portugal Telecom. Já a EDP garante que não foi afetada, porque decidiu, a tempo, cortar os acessos às suas páginas de internet. Contudo, numa próxima vez, pode não o conseguir evitar. Nos dias que se seguiram ao ataque, vários peritos em cibersegurança avisaram que os piratas estão cada vez mais sofisticados e que vão haver mais vírus semelhantes e muito em breve. E para a Microsoft foi “uma chamada de atenção” para os governos de todo o mundo.

Não é, por isso, de estranhar que a cibersegurança seja um dos temas em destaque na conferência que a Fujitsu realiza no Centro de Congressos, em Lisboa, na próxima quinta-feira, 1 de junho. “As organizações estão cada vez mais atentas aos prejuízos e à perda de informação que um ataque destes pode causar e, por isso, sabem que é imperativo desenvolver uma estratégia e implementar sistemas de segurança para proteger os dados”, diz o mais alto responsável de tecnologia da Fujitsu, Joseph Reger, que será o orador principal do evento.

Contudo, para implementar esses sistemas é preciso olhar para o tema de uma forma mais abrangente, porque os ataques cibernéticos e a cibersegurança são apenas uma parte da massiva revolução digital que está a transformar a economia e a forma de fazer negócios. E, para a Fujitsu, a melhor resposta a esse desafio é a cocriação digital, que é, por isso mesmo, o tema principal da conferência deste ano. “A cibersegurança e o armazenamento de dados têm de ser integrados numa visão mais ampla da operação de uma organização. Todas as empresas deparam-se hoje com diversos desafios ao nível da segurança dos seus dados, mas também procuram manter-se competitivas. Para compreender e superar todos estes desafios, as empresas procuram parceiros tecnológicos que lhes permitam assegurar a integração de inovação nas suas organizações. Esta parceria muitas vezes é uma verdadeira simbiose, uma cocriação”, explica a diretora de marketing da Fujitsu, Susana Soares.

Na linha da frente

Portugal tem vindo a destacar-se na adoção deste modelo de cocriação digital e vai agora fazer parte da Fujitsu World Tour pela primeira vez em dez anos. Será a sétima paragem desde o arranque nos EUA, em Santa Clara, no estado da Califórnia, a 9 de março, e segundo a empresa japonesa é uma das mais promissoras. “As empresas portuguesas destacam-se pela associação e parceria que desenvolveram com a Fujitsu, muitas delas há já várias décadas, e que demonstram como a inovação e a tecnologia podem contribuir decisivamente para o aumento da competitividade e produtividade independentemente do sector de atividade. E temos excelentes exemplos na banca, retalho, comunicações, transportes, utilities, administração pública”, adiantou Susana Soares.

É o caso da EDP, dos CTT, da Fidelidade, da CGD ou da CP, que estarão presentes na conferência para apresentarem casos práticos deste novo modelo de negócio da chamada economia digital. Por exemplo, a EDP lançou há uns anos a aplicação re:dy, um sistema que se instala em casa e com o qual se pode controlar a que horas ligar o aquecimento ou desligar as luzes através do telemóvel em qualquer lugar. E os CTT têm agora uma aplicação que permite fazer crédito à habitação sem sair de casa e um novo sistema chamado CTT Ads.pt, “que permite às empresas portuguesas, de forma completamente autónoma, comprar, criar e gerir as suas campanhas publicitárias de correio, e-mail e SMS”.

Mas há outra razão para a Fujitsu World Tour chegar agora a Portugal. “A passagem por Lisboa fica a dever-se também ao crescimento da operação portuguesa dos últimos anos. A Fujitsu é atualmente o maior empregador japonês no nosso país, com mais de 1400 colaboradores, e tem conseguido atrair investimento estrangeiro muito significativo para o nosso país”, acrescentou a diretora de marketing da empresa.

Descubra as diferenças

Cocriaçao digital

Parece um palavrão, mas quer dizer exatamente aquilo que se lê. Significa criar em conjunto, e aliado ao digital, uma parceria entre empresas de qualquer área de negócio e empresas de tecnologia que tenham o know-how para as ajudar a implementar novos sistemas de informação, novos softwares ou aplicações que melhorem o desempenho num mundo que está constantemente ligado à internet. A cocriação digital é, por isso, um dos modelos que as empresas e as organizações, incluindo as públicas, têm à disposição para chegar à transformação digital que é hoje exigida.

Transformação digital

É tudo o que as empresas, seja qual for a sua área de negócio, estão a fazer e a adotar na área digital. Exemplos: os sistemas de cloud para armazenar e aceder mais rapidamente aos dados, os sistemas de cibersegurança, as aplicações para interagir melhor e facilitar a vida dos clientes e também proporcionar mais serviços através dos telemóveis ou tablets, ou ainda encontrar melhores formas de organizar a empresa e a gestão para ter mais produtividade e trabalhadores mais felizes.

Os números da nova era

52%

das empresas inquiridas num estudo da Fujitsu acreditam que, dentro de cinco anos, tudo será mais digital nos negócios

3%

dos inquiridos desse mesmo estudo estão convencidos de que o seu sector não irá ser afetado

43%

dos inquiridos admitem que a transformação digital os preocupa; aliás, 34% dizem mesmo que preferiam que a sua indústria fosse imune

22

países em cinco continentes — é por onde a Fujitsu World Tour deste ano vai passar entre março e outubro, num total de 25 eventos

14

mil são os participantes esperados neste evento mundial, que está pela primeira vez em Portugal e na Ásia

Textos publicados originalmente na edição do Expresso de 27 de maio de 2017