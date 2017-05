Viúva Lamego tem novo ‘marido’

No voo de regresso a Roma, a TAP presenteou o Papa Francisco com um azulejo da Viúva Lamego, com a imagem do Santuário de Fátima pintada à mão. Esta encomenda é das mais mediáticas que a fábrica de azulejaria recebeu, pelo menos desde a entrada do novo proprietário.

Gonçalo Conceição, ex-gestor do Banco Primus e da Investwood, assumiu a liderança da Viúva Lamego em março, depois de ter chegado a acordo com a Aleluia Cerâmicas para adquirir 100% do capital da fábrica da marca fundada em 1849, no Largo do Intendente, em Lisboa.

Nesta morada mantém-se até hoje a loja, mas a produção está na Abrunheira, em Sintra, desde 1991, depois de uma passagem pela Palma de Baixa entre 1941 e 1991. A empresa criada por António da Costa Lamego assumiu a denominação Viúva Lamego quando a mulher do fundador ficou à frente da empresa, na sequência da morte do marido.

Antes de Gonçalo Conceição, a empresa estava nas mãos do Grupo Aleluia Cerâmicas, que em outubro de 2016 recorreu ao Processo Especial de Revitalização (PER), para renegociar dívidas de cerca de €5 milhões. O atual proprietário garante que comprou a Viúva Lamego sem dívidas, com stock e com capacidade para funcionar de forma autónoma com tesouraria. “Paguei um múltiplo generoso de EBIDTA por uma empresa sem dívida”, justifica.

Cargaleiro e Siza divulgam marca

Gonçalo Conceição não revela quanto é que pagou pela empresa, nem qual foi a faturação em 2016, mas avança que o objetivo é duplicá-la até 2018.

A prioridade estratégica é o desenvolvimento de projetos com artistas e arquitetos, entre os quais se salienta Cargaleiro (cujo ateliê de cerâmica está instalado no interior da fábrica) e Álvaro Siza, que utiliza azulejos Viúva Lamego nos seus projetos, nacionais e internacionais.

Parcerias com escolas artísticas, como a António Arroio ou as Belas-Artes, bem como com o Museu do Azulejo, é outro dos caminhos a seguir.

A atividade da Viúva Lamego foca-se em obras de arquitetura (interiores e fachadas) que representa 15% do negócio e projetos de arte pública, onde a empresa de azulejos faz 85% da faturação. “O grande desafio é integrar uma unidade que tem de ser industrial, com a história e o legado, abrindo a Viúva Lamego aos artistas”, sustenta o novo dono, rematando que a empresa tem de passar do histórico para o contemporâneo. “No futuro, o contemporâneo vai ser o histórico”, remata.

Alargar e desenvolver as exportações é outro dos caminhos, com a ‘nova’ Viúva Lamego a estrear-se com uma representação direta na Coreia do Sul e Japão, países para onde já tinha vendido pontualmente, mas que agora passam a ser trabalhados de forma sistemática. Estados Unidos é um dos maiores mercados em termos de vendas da empresa, seguidos do Brasil, Benelux, França e Suíça, num total de 10 países para onde exporta.

A presença da Aleluia não desaparece por completo e mantém-se na distribuição.“Era o único cliente que tínhamos porque era quem fazia a distribuição. A Viúva Lamego era uma unidade de negócio da Aleluia. Agora temos um acordo de comercialização, com um período de tempo alargado, mas temos de ter a capacidade de controlar a distribuição”, explica Gonçalo Conceição, acrescentando que os mercados do Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo) são os únicos onde a Aleluia mantém o exclusivo da distribuição.

A par da Coreia do Sul e Japão, o Reino Unido, a Alemanha e os países nórdicos são as geográficas que Gonçalo Conceição tenciona desenvolver com uma força de vendas própria. Para isso vai marcar presença nas principais feiras do sector: CERSAI, em Bolonha, a Coverings, nos Estados Unidos, e a Architect@Work, em algumas cidades europeias.

“Quando cheguei pedi para porem no meu e-mail os endereços gerais de contacto e reencaminharem-me os números de telefone da empresa. Todos os dias tinha pedido de orçamentos. A marca esteve pouco comunicada nos últimos dez anos, mas continua a ter notoriedade”, revela.