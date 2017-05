Por 459 euros, mais um voo diário entre Lisboa e Nova Iorque

Vinte e dois anos após o último voo para Portugal, a Delta Airlines volta a ligar Lisboa a Nova Iorque. O primeiro voo descola já esta sexta-feira e as expectativas são ambiciosas: 2285 lugares por semana, uma taxa de ocupação a variar entre os 85% e os 90% e trazer 80 mil norte-americanos por ano a Portugal.

O voo será operado por um Boeing 757-200, de 163 lugares, com partidas diárias de Lisboa às 11H55 e chegada a Nova Iorque (aeroporto JFK) às 14H30. No sentido inverso, o horário das partidas de Nova Iorque será às 22H15, com aterragem em Lisboa às 10H25. A viagem custará 459 euros na classe económica, já com taxas incluídas, e 2.650 euros na Delta One (classe executiva - com assentos poltrona-cama).

A operação irá funcionar até outubro, “mas olhamos para a possibilidade de expandir”, afirmou esta quarta-feira Rafael Ruiz, responsável comercial da companhia em Espanha e Portugal. Em sazonalidade (período de inverno) ou em termos de frota. Neste último caso, a aeronave 757-200 poderia ser substituída pelo 767-400. “Seria a evolução natural, mas tudo depende de como correr. Para já, parece muito bem”, comenta o responsável.

Para já, entre o próximo dia 26 (sexta-feira) e o final do mês, a taxa de ocupação, com base nas reservas já efetuadas é de 87%. “E em junho já está nos 83%”, adiantou Rafael Ruiz.

“Lisboa é a terceira cidade que mais cresce no top 30 da Europa e nós vamos trazer mais americanos para Portugal”, afirmou esta quarta-feira Rafael Ruiz. “As atrações gastronómicas, culturais e cénicas de Portugal viram um aumento no número de turistas provenientes dos Estados Unidos, que triplicou na última década, com um aumento de 22% apenas em 2016” , acrescenta.

Concorrência

Sobre o facto de estar a entrar num mercado onde a companhia aérea portuguesa TAP tem estado a reforçar a sua estratégia, Rafael Ruiz, assume: “Estamos no mercado para competir com a TAP e os consumidores é que decidirão o que lhe 'sabe' melhor pelo mesmo preço”.

Para a TAP, recorde-se, o mercado norte-americano registou um aumento de 130,4% nos lugares oferecidos em abril deste ano face ao mesmo período do ano passado e de 173,8% no número de passageiros transportados para os destinos do Atlântico Norte, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, com um total que ascendeu aos 58 mil passageiros, relacionado também com as rotas para Nova Iorque – JFK e Boston, lançadas no verão do ano passado.

Para a Delta, Portugal passa a ser o 16.º destino transatlântico da companhia aérea norte-americana, elevando para 178 o número de voos diários entre a Europa e os Estados Unidos, ligações através das quais a Delta transportou 9 milhões de passageiros em 2016.

Esta nova rota permitirá ligações a mais de 60 cidades norte-americanas, como Boston, São Francisco, Los Angeles, Miami ou Orlando. Mas também, através de acordos de voos partilhado com as companhias Air France KLM, Alitalia e Virgin Atlantic será possível ligar Portugal a mais de 200 destinos nos Estados Unidos, Canadá, América Latina e Caraíbas.

A nível global, a companhia aérea transporta 180 milhões de passageiros por ano, com uma frota de 800 aviões, para 323 destinos em 59 países nos seis continentes.