Credores recusam troca de dívida e querem comprar Novo Banco

Um grupo de detentores de dívida do Novo Banco propõe ficar com este banco, substituindo-se à gestora de fundos norte-americana Lone Star. Este grupo contactou o Banco de Portugal (BdP) e o Novo Banco comunicando-lhes que, se as negociações com a Lone Star falharem, poderão avançar com uma proposta nos mesmos termos que foram negociados com a Lone Star, o banco e o Fundo de Resolução. Entre estes credores estão a PIMCO e a York Capital, assim como outros grandes fundos internacionais, apurou o Expresso.

Estes obrigacionistas — reunidos num comité que reclama representar cerca de 30% das obrigações do Novo Banco — questionam a operação de troca de dívida do banco que visa gerar €500 milhões de capital. O universo da troca recai sobre todos os obrigacionistas, institucionais e particulares, e ascende a um montante de €3 mil milhões de dívida. Esta substituição por dívida nova tem sido apontada como essencial para que a venda ao fundo norte-americano se concretize.

O comité diz não entender porque é que esta operação — conhecida como exercício de gestão de passivos ou, na versão anglosaxónica, Liability Management Exercise (LME) — é necessária. E que o Novo Banco não apresentou qualquer justificação comercial ou legal para a necessidade de fazer esta troca antes da venda à Lone Star. Ainda assim, disponibiliza-se para negociar outros termos para a troca de dívida que lhe seja mais favorável. Refere que há um conjunto de hipóteses que podem ser mutuamente benéficas quer para o banco quer para os credores.

E, admite disponibilidade para estudar um modelo de recapitalização que dispense “intervenção regulatória”. Esta abordagem poderá assentar na vontade deste grupo de credores transformar as suas obrigações em capital.

Numa primeira fase foi enviada uma carta para a administração do Novo Banco a 16 de maio, a que se seguiu, nesta quinta-feira, uma outra carta para o BdP, atendendo a que não tinham tido qualquer resposta à primeira. Nelas fica clara a intenção destes obrigacionistas: “se a Lone Star não conseguir concretizar a compra do banco, então o comité está disponível para discutir a transação com termos idênticos aos acordados”.

O Expresso sabe que este grupo de obrigacionistas pediu ao supervisor acesso a informações sobre o acordo assinado com a Lone Star em torno do Novo Banco (data room) para poder iniciar diligências sobre o banco. Mas para que isso aconteça, segundo apurou o Expresso, o acordo firmado com a Lone Star teria de ser abortado e isso acontecerá se a troca de dívida não avançar. Contactado pelo Expresso, o BdP não comenta. Também não foi possível obter um comentário por parte do Novo Banco. O prazo de maturidade dos títulos de dívida detidos por este grupo de obrigacionistas vai de junho de 2017 a abril de 2015.

Recorde-se que a PIMCO faz parte de um grupo de 20 grandes investidores internacionais que recorreram da decisão do BdP de transferir algumas obrigações sénior do Novo Banco para o BES ‘mau’, tal como a BlackRock.