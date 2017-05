Oncologia pode atrair investimento

A saúde é um dos sectores que contribuem para dinamizar o crescimento económico, reconhece o Fórum para a Competitividade. Um dos catalisadores desse crescimento é o interesse pelo desenvolvimento que a área da oncologia tem tido em Portugal — a valência hospitalar e científica onde o nível de excelência da medicina nacional é mais notório. Por isso, os especialistas do sector da saúde admitem que seria desejável que Portugal conseguisse captar mais investimento para o desenvolvimento científico na área da oncologia, porque isso contribuiria para acelerar o crescimento económico português. Eis a avaliação sumária feita pelo grupo de trabalho da Saúde, do Fórum para a Competitividade, coordenado por Nuno Sousa Pereira, diretor do Centro de Economia e Finanças da Universidade do Porto.

Sousa Pereira defende que o investimento na saúde em Portugal deve de ser canalizado para nichos e valências da medicina em que o país é reconhecidamente bom a nível internacional, porque isso dará um contributo significativo ao crescimento da atividade económica. Guilherme Magalhães, administrador da José de Mello Saúde refere, a propósito, que a medicina oncológica portuguesa atingiu um patamar de excelência reconhecido a nível internacional.

Segundo o coordenador do grupo de trabalho da Saúde do Fórum para a Competitividade, um exemplo unânime no sector da oncologia, “é a qualidade reconhecida ao I3S — Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, mas também ao Hospital de São João, no Porto”. “Como os recursos são escassos e o país tem uma dimensão reduzida, é preciso concentrar todos os meios disponíveis nas áreas da medicina mais desenvolvidas e que têm maior reconhecimento internacional”, refere Sousa Pereira, defendendo que “podemos atrair investimento para a oncologia, porque essa é uma das valências hospitalares em que a medicina portuguesa registou maiores avanços”.

A aposta em nichos de excelência terá a dupla vantagem de alertar para oportunidades de investimento em Portugal — o que é útil para vários potenciais interessados, desde farmacêuticas, às empresas que produzem tecnologia específica, como laboratórios, equipamentos técnicos e infraestruturas específicas (iluminação, ar condicionado, blocos operatórios, etc.) — e de permitir a triagem de eventuais financiadores.

O relatório sectorial do grupo de trabalho da Saúde do Fórum para a Competitividade refere que este “é um dos sectores onde haverá maior margem para obter ganhos de eficiência que permitam libertar recursos públicos e privados para outras necessidades”.

Guilherme Magalhães recorda que nos orçamentos as verbas sobre a saúde são inscritas como despesas, o que torna qualquer melhoria de eficiência operacional muito relevante porque tende a reduzir custos.

Apesar da dimensão reduzida da economia portuguesa, “as empresas da área da saúde representam um Valor Acrescentado Bruto de €8 mil milhões”, evidenciando um “crescimento sustentado da capacidade exportadora”, refere o relatório.

Entre as medidas propostas pelo grupo de trabalho da Saúde do Fórum para a Competitividade (ver destaques à direita) está “a necessidade de se efetuar uma avaliação económica de todas as tecnologias inovadoras no domínio da saúde”.

Considera igualmente que é preciso “identificar as melhores práticas clínicas e fomentar a sua difusão no Serviço Nacional de Saúde (SNS), além de tornar o SNS “um laboratório vivo de experimentação, onde investigadores e empresas possam colaborar no desenvolvimento de novas tecnologias e testar a sua implementação”.

Para apoiar a internacionalização das empresas do sector da saúda é sugerida a “criação de equipas especializadas no interior da AICEP, em colaboração com associações empresariais”. Outra medida proposta — que terá relevância imediata —, é “garantir pagamentos atempados às empresas que fornecem bens e serviços, permitindo às empresas credoras abaterem dívidas às suas obrigações fiscais e contributivas”.

Importante para este sector é “apoiar as iniciativas públicas e privadas que facilitem a apresentação de uma oferta portuguesa de turismo de saúde”, embora Sousa Pereira reconheça que a percentagem dos potenciais utentes de turismo de saúde será sempre diminuta ou residual. Mesmo com o aumento do turismo sénior, e com o crescimento do número de estrangeiros que compram casa em Portugal, “o turismo de saúde não conseguirá ter uma expressão significativa”, sendo sensível a alterações conjunturais em determinadas economias africanas, como a de Angola, em que a queda das receitas do petróleo “teve consequências imediatas na redução do número de angolanos que se deslocaram a Portugal para realizarem atos médicos e hospitalares”, refere Sousa Pereira.