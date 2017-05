O Algarve já não é o que era

Em marcha está uma “grande alteração no paradigma de desenvolvimento do Algarve” e que encontra eco numa “maior tendência da procura por outras localizações algarvias”. Quem o diz é Reinaldo Teixeira, presidente da Garvetur, grupo sediado em Vilamoura e que integra 38 empresas na área de mediação, investimento, construção ou manutenção: “Temos consumidores mais informados e a geração millennial influencia as escolhas. Há maior interesse por experiências diferenciadas.” Valoriza-se a cultura e o património, a gastronomia, a natureza e as tradições. Há “seguramente uma maior procura de imobiliário que é transversal a todos os concelhos” do Algarve, região que foi “a mais penalizada” na conjuntura de crise entre 2007 e 2012: paradoxalmente, foi esta circunstância que permitiu, “na retoma que se iniciou em 2013, ter ativos muito diversificados, em termos de localização geográfica e de tipologia, a preços muito competitivos”, refere. A Garvetur, que faturou €32 milhões em 2016 (a venda de propriedades cresceu 20% face a 2015), tem notado “um grande crescimento de franceses e estão a surgir clientes dos países nórdicos e do Canadá. E há uma grande animação nos mercados tradicionais, como a Irlanda e o Reino Unido, assim como no mercado nacional”.

No início de abril, o Expresso publicou um estudo do Confidencial Imobiliário, que reúne dados sobre o sector, e que dava conta de que, depois de Lisboa, foram os concelhos de Faro e Olhão aqueles que mais viram os preços das casas valorizar: cresceram 45%, 31% e 26%, respetivamente, no terceiro trimestre de 2016. Faro e Olhão valorizaram mais até do que Cascais (24%); em Loulé os preços subiram 23%, em Albufeira 20%, em Tavira 17% (o mesmo que o Porto) e em Vila Real de Santo António 16%. Estes valores são médios e não dão a imagem nítida da maior procura que tem ocorrido nos centros históricos: nos bairros mais típicos de Lisboa, por exemplo, os preços aumentaram 73%, semelhante ao que está a ocorrer noutras cidades algarvias.

No último trimestre de 2016, o índice de preços residenciais cresceu 14,5% no Algarve e o metro quadrado alcançou os €1853. Lagos, Vila do Bispo, Albufeira e Loulé são os concelhos mais caros (entre os €2560 e €2150). Os valores do Sotavento ainda estão longe, mas a crescer: o metro quadrado em Vila Real de Santo António vale €1645, em Olhão €1630, em Tavira €1560 e em Faro €1488.

Cidades como Faro e Olhão, zonas com maior incidência do residencial do que do turismo, estão a ver as zonas históricas mexer, tanto no que diz respeito a segundas habitações como a alojamento local: “Beneficiaram das novas tendências dos mercados de procura, que valorizam outros aspetos que não apenas o sol e a praia, sendo atraídos pelos centros históricos onde foi feito um esforço de recuperação muito significativo”, diz Reinaldo Teixeira. Já nos concelhos de Tavira, Vila Real de Santo António, mas também Castro Marim e Alcoutim, o que atrai são “as zonas ambientais preservadas, as vivências muito genuínas e menos pressionadas pela ocupação turística sazonal e, sem dúvida, os preços mais convidativos que proporcionam uma qualidade de vida invejável”.

Não só o regime fiscal para os residentes não habituais ajudou a fixar mais gente, como as próprias autarquias estão a criar ferramentas de atração. Por exemplo, a Câmara de Olhão lançou um regime especial de isenções que prevê, entre outras benesses, a isenção de IMI para prédios urbanos destinados à reabilitação por um período de cinco anos a contar da data da conclusão das obras, renovável por igual período.

António Pina, autarca de Olhão, admite que a reabilitação “tem sido estimulada sobretudo pelos privados” e é essa evidência que fez a Câmara “organizar-se e criar uma parceria entre as agências imobiliárias olhanenses para, com mais dimensão, apresentarem a oferta turística e imobiliário do concelho, como aconteceu no passado dia 12 de maio, no VI Salão do Imobiliário e do Turismo Português em Paris”. Em marcha está a reabilitação da Frente Ribeirinha. “Além da requalificação dos equipamentos urbanos e espaços de lazer, haverá uma área disponível para a construção de um novo hotel”, afirma. O investimento de €1,5 milhões prevê ainda a construçã