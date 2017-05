Espanha é o principal motor das exportações

Bastam seis mercados e seis produtos para explicar o forte crescimento que as exportações portuguesas registaram nos primeiros três meses deste ano. As boas notícias devem-se sobretudo a Espanha, EUA, França, Alemanha, Brasil e Angola e ao incremento das vendas ao estrangeiro de combustíveis minerais, máquinas e aparelhos, serviços de transportes e de viagens e turismo, metais comuns e produtos agrícolas.

As estatísticas do comércio internacional mostram que, entre o primeiro trimestre de 2016 e o primeiro trimestre de 2017, as vendas de bens e serviços ao exterior aumentaram €2,5 mil milhões (mais 15% em valor, em termos homólogos), para um novo recorde de €19,5 mil milhões. Dois terços deste aumento deveram-se às maiores encomendas destes seis clientes e às maiores vendas destes seis produtos made in Portugal.

Só os espanhóis respondem por um quinto (20%) da subida das exportações portuguesas de bens e serviços nestes primeiros três meses do ano. Comparando com o primeiro trimestre de 2016, o maior cliente de Portugal comprou mais €507 milhões (mais 13%), sobretudo em óleos de petróleo, partes e acessórios de veículos automóveis, energia elétrica, desperdícios ou moluscos. O aumento teria sido ainda maior caso a Páscoa tivesse calhado não em abril mas em março, como sucedeu no ano passado, já que esses dias de férias atraem um crescente número de espanhóis a atravessar a fronteira para gastar o seu dinheiro nos hotéis, restaurantes e demais atividades de lazer em Portugal.

