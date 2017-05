Credores recusam troca de dívida e querem comprar Novo Banco

Grandes gestoras de fundos, como a PIMCO e a York Capital, estão num comité que fez contraproposta ao Novo Banco e ao Banco de Portugal

Um grupo de detentores de dívida do Novo Banco propõe ficar com este banco, substituindo-se à gestora de fundos norte-americana Lone Star. Este grupo contactou o Banco de Portugal (BdP) e o Novo Banco comunicando-lhes que, se as negociações com a Lone Star falharem, poderão avançar com uma proposta nos mesmos termos que foram negociados com a Lone Star, o banco e o Fundo de Resolução. Entre estes credores estão a PIMCO e a York Capital, assim como outros grandes fundos internacionais, apurou o Expresso.

Estes obrigacionistas — reunidos num comité que reclama representar cerca de 30% das obrigações do Novo Banco — questionam a operação de troca de dívida do banco que visa gerar €500 milhões de capital. O universo da troca recai sobre todos os obrigacionistas, institucionais e particulares, e ascende a um montante de €3 mil milhões de dívida. Esta substituição por dívida nova tem sido apontada como essencial para que a venda ao fundo norte-americano se concretize.

Leia mais na edição deste fim de semana