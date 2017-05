Continente avança nos Emirados

Sonae procura parceiros para internacionalizar a Oriente a sua marca em franchising

A Sonae prepara a abertura dos primeiros hipermercados da marca Continente nos Emirados Árabes Unidos. “Está em fase de avaliação de mercados e procura de parceiros” para introduzir o seu formato de retalho alimentar noutros países do Médio Oriente, diz ao Expresso José Carlos Trindade, responsável por esta área de negócio do grupo português naquela região.

É uma nova etapa na internacionalização da insígnia Continente, depois da rutura nas negociações com Isabel dos Santos, em 2015, ter posto um ponto final no projeto de parceria para a abertura de uma rede de hipermercados em Angola. A hipótese dos Emirados apareceu no horizonte da Sonae logo de seguida, através da assinatura de um acordo de franchising com o grupo Fathima, que já fixava como objetivo a entrada na região até 2017.

Ao mesmo tempo, a marca foi avançando em alguns países do Médio Oriente através de exportação de produtos das marcas da Sonae MC (a empresa do grupo que se dedica ao retalho alimentar) para diferentes retalhistas. Mas os Emirados Árabes Unidos não foram incluídos neste modelo de expansão, uma vez que a prioridade, aqui, é a entrada dos hipermercados Continente.

Leia mais na edição deste fim de semana